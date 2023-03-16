中國房市現回暖跡象 70城整體房價升

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（中央社台北16日電）中國國家統計局今天發布2月最新房價數據顯示，隨著政策效果逐步顯現及住房需求進一步釋放，城市房價較1月整體上漲，其中一線城市房價年增1%以上，二、三線城市房價的降幅則收窄。

中國國家統計局在官方網站公布，2月70個大中城市新建商品住宅和中古住宅銷售價格較1月上漲的城市分別有55個和40個，比1月分別增加19個和27個。

2月一線城市新房價格較1月上漲0.2%，漲幅與1月相同；中古屋房價較1月上漲0.7%，漲幅比1月擴大0.3個百分點。

2月二線城市新房價格較1月上漲0.4%，漲幅比1月擴大0.3個百分點；中古屋房價較由1月下降0.3%轉為上漲0.1%。三線城市新房價格由1月下降0.1%轉為上漲0.3%；中古屋房價由1月下降0.4%轉為持平。

數據又顯示，一線城市新成屋價格年增1.7%，漲幅比1月回落0.4個百分點；中古屋房價年增1%，漲幅比1月擴大0.1個百分點。

二線城市新屋和中古屋房價分別年減0.7%和2.9%，降幅比1月均收窄0.4個百分點。三線城市新屋和中古屋房價分別年降3.3%和4.4%，降幅比1月分別收窄0.5和0.3個百分點。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120316