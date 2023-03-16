年輕人工作難找 中國興起自嘲的「孔乙己文學」

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因為工作難找，中國網路社群近來興起「孔乙己文學」，年輕人自比作家魯迅筆下窮酸潦倒又放不下讀書人身段的孔乙己。圖為16日，在雲南昆明舉辦的一場師範類高校畢業生招聘會，吸引大批畢業生前來謀職。（中新社提供）中央社 112年3月16日

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（中央社台北16日電）繼「內卷」、「躺平」，中國年輕人因為失業率高，工作難找，網路社群近來興起「孔乙己文學」，他們自比作家魯迅筆下窮酸潦倒又放不下讀書人身段的孔乙己，透過自嘲書寫對現狀表達不滿。

「孔乙己文學」掀起熱潮，已引發中共當局的警覺。共青團中央與官媒央視網今天相繼發表評論，試圖帶風向導回「正能量」，卻引發更多網友批評。

「都說學歷是敲門磚，但我慢慢發現它也是我下不來的高台，更是孔乙己脫不下的長衫」；「如果我沒有上大學，那我一定心安理得的（去工廠）打螺絲，可是沒有如果」；「如果我沒讀過書，我可以找別的活做，可我偏偏讀過書」……

中國網路社群近日興起「孔乙己文學」，登上熱搜榜引發許多年輕人的共鳴。

孔乙己是魯迅1918年筆下的一個讀書人，他知道「回」字的四種寫法，卻考不上秀才，又不會營生；他不拖欠酒錢，卻偷書度日。

孔乙己還堅持穿著又髒又破的長衫，因為長衫是讀書人身分的象徵。窮酸潦倒的他，是咸亨酒店裡唯一站著喝酒而穿著長衫的人。

相隔逾一世紀，這樣一個可悲的知識分子，卻深深擊中了許多中國年輕人的痛處，自嘲成了現代版孔乙己。

有網友感嘆，小時候讀了魯迅筆下的孔乙己，只是覺得他的迂腐窮酸形象很好笑，成年後重讀，才發現「年少不懂孔乙己，讀懂已是書中人。」

「孔乙己文學」掀起熱潮，背後反映出年輕人對現狀的普遍不滿，引發中共當局的警覺，發文試圖帶風向。

官媒央視網16日發表評論，呼籲正視「孔乙己文學」背後的焦慮。

評論坦承，最近3年，中國高校畢業生規模持續攀升。2022年高校畢業生人數達到了1076萬，創出歷史新高。同時，由於經濟下行壓力加大，就業情況受到衝擊，找一份專業匹配且待遇尚可的工作，肉眼可見變得越來越難。即使找到工作，也要為收入下降等不確定性焦慮。

評論指出，在一些人看來，學歷沒有兌現利好，而是成了身上難以脫下的「孔乙己長衫」：自己受過高等教育，曾經意氣風發，步入社會後發現如此「內卷」，象牙塔的知識無法滿足工作所需，骨感的現實已經支撐不起豐滿的理想。

央視網並未狠批「孔乙己文學」，表示自我調侃只是自娛自樂，情緒宣洩，不是洪水猛獸，不必過於大驚小怪，上綱上線，更不要一味地站在高處批判。

但評論強調，如今早已不是咸亨酒店的天下，全社會不會對年輕人的困境袖手旁觀。在今年的全國兩會上，代表委員們為破解年輕人的難題紛紛建言獻策。呼籲全社會應該協同發力，協助他們走出暫時的困境，走上「焦慮—勇氣—希望」的正迴圈道路。

相較之下，共青團中央今天透過微信公眾號發表評論，直批「孔乙己文學」是對安分守己寒窗苦讀年輕人「莫須有的侮辱」，強調並不是每個受過高等教育的青年內心都住著一個「自甘墮落的孔乙己」。

評論稱，如果我們思想上還有所謂「脫不掉的長衫」的包袱，被「長衫」束縛住自己的個人發展，恐怕無法彎下腰來聽呼聲、挽起褲腿下田地，可能會錯過在廣闊天地中實現更高質量和更充分就業的必然出路。

央視網發表評論後，今天一度登上微博熱搜冠軍，但多數網友怒轟這家官媒根本搞不清楚大家口中「脫不下的孔乙己長衫」是什麼，強調年輕人不是不願意工作，而是沒有好的工作，就業形勢太差。

由於負評太多，央視網在該篇文章開啟精選評論，只呈現肯定的留言；許多網紅的批評文至晚間已搜尋不到。共青團中央微信公眾號還關閉了該篇評論的留言功能。

中國國家統計局15日發布，今年1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.6%，但16至24歲的年輕人的失業率高達18.1%。許多大學畢業生在網路發文抱怨工作難找，薪資下降，高學歷被迫低就的實例更層出不窮，引發社會熱議。（編輯：楊昇儒）1120316