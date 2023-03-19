學者解讀中國金融機構改革 納公務員管理影響大

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（中央社台北19日電）中國近日公布「黨和國家機構改革方案」，北京學者魏杰指出，未來地方金融監管主要由中央派出機構執行，杜絕河南村鎮銀行類似事件，且金融監管人員全部納入公務員管理，解決旋轉門問題。

民間智庫「中關村華夏新供給經濟學研究院」日前在微信公眾號上發布清華大學文化經濟研究院院長魏杰11日演講內容。這場演講主題是「2023年宏觀經濟走勢分析」，魏杰在其中解讀了國務院機構改革的3大核心內容：金融、科技、大數據。

在國務院的金融改革方面，以往金融監管的「一行兩會」體制走入歷史，由「一行一局一會」接棒，即央行、國家金融監督管理總局和證監會。

魏杰說，新設的「國家金融監督管理總局」監管除了證券之外的所有金融活動，而且是「穿透式監管」，打通原本分業監管的侷限，走向混業監管，以因應日趨複雜的金融活動。

此外，他表示，監管總局將以派出機構來對地方金融監管，「過去地方金融機構是為金融服務的，給自己服務又監管，監管不住」。最近的風險大量來自於地方政府，譬如造成兌付問題的河南小銀行就和當時地方監管有關。未來地方政府將不再掛金融辦的機構，一律撤銷。

另一個改變是，監管總局所有人員加入公務員，不再按照原來的制度辦理。魏杰說，過去相關人員在體制內的隱性收入，「出來後慢慢往回拿」，現在完全按照公務員管理，把旋轉門基本堵死了，「這部分人可能損失比較慘」。

魏杰強調，很快就可以感受到金管總局的調整力度很大。

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在央行方面，魏杰說，央行撤銷了大區分行和縣支行，不再監管金融，恢復到本職工作，只管貨幣和宏觀審慎監管。同時，央行人員這次也全部納入公務員管理，薪酬也是公務員，以往縣支行僱用的多數是「行員」而非公務員；相關變化比較大，可能涉及到十幾萬人。

在證監會方面，證監會由事業單位轉為國務院直屬機構，過去是事業單位管理比較靈活，如今工作人員也要納入公務員管理。魏杰說，過去由證監會派去上海證券交易所、深圳證券交易所的部分人員薪酬很高，「一年（人民幣）7、8百萬或千萬」，一旦轉公務員管理這部分影響很大。（編輯：張淑伶/李雅雯）1120319