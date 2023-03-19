疫後賞櫻致敬醫護 武漢大學校園湧入1.6萬人

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（中央社台北19日電）中國武漢大學為抗疫醫護人員開設賞櫻綠色通道，第一個週末場次約有1.6萬人湧入校園。1972年中日邦交正常化後日方贈中方千株櫻花，其中部分轉植於武漢大學，曾因此引發仇日爭端。

武漢大學校園新聞網報導，18日為致敬抗疫醫護賞櫻專場第一個週末場次，當天約有1.6萬名抗疫醫護人員及家屬到校賞櫻，包括來自黑龍江、遼寧、新疆、重慶、福建、貴州、江西、山東、四川、河南等地援湖北醫護代表。

武漢大學校長張平文說，今年是武漢大學130週年校慶，也是學校承諾為醫護人員開設免預約賞櫻通道第3年，學校以最高禮遇設置賞櫻專場，以最好服務表達武漢大學師生對醫護人員的感恩之情。

湖北武漢是第一個大規模爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的城市。武漢大學在2020年3月8日發布公開信，邀請全體援湖北醫療隊員及家人一起到武漢大學賞櫻，承諾2021至2023年連續3年為抗疫醫護人員開設賞櫻綠色通道，今年是履約第3年。

香港明報19日報導，武漢大學檔案館資料顯示，武漢大學校園內本沒有櫻花，日軍在1939年從日本運來櫻花樹苗，在武漢大學校前路（如今櫻花大道）旁種了28株；由於櫻花樹生命週期不長，第一代櫻花到了1950年代死絕。

1972年中日邦交正常化，時任日本首相田中角榮去訪，向中國國務院總理周恩來贈送1000株櫻花，周恩來把其中50株轉贈武漢大學栽植。1980年代、1990年代，日本民間又先後兩次贈送櫻花樹苗，加上培育和國內移植，武漢大學校園現有1000多株櫻花。

武大櫻花與日本關係密切，也曾因而引發仇日情況，包括武漢大學學生向賞櫻人潮發送傳單，高呼「櫻花雖美，國恥勿忘」；也有遊客身穿和服搭花景拍照，引發爭端。

武漢大學校方2007年於櫻花大道安放「櫻園」大石，在介紹文字中強調，武漢大學校園內櫻花是日本軍國主義者侵入歷史見證。（編輯：李雅雯/周慧盈）1120319