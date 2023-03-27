中國降準釋放2.6兆資金 分析：利好股債及房市

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（中央社台北27日電）中國今天正式實施降準1碼，預計釋放中長期資金人民幣6000億元（約新台幣2.6兆元），分析稱，降準將令大部分購房者房貸利率繼續降低，提振投資者信心及釋放流動性資金，會利好股債市場。

中國人民銀行（央行）17日發出公告，指為推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，打好宏觀政策組合拳，提高服務實體經濟水平，保持銀行體系流動性合理充裕，決定27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（1碼）。本次下調後金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。

陸媒中新經緯今天報道，據國金證券統計，本次降準預計釋放6000億元中長期資金，疊加月中MLF（中期借貸便利）超額續作2810億元，3月合計投放中長期資金近9000億元。

報導引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，央行此次全面降準意在向銀行體系釋放低成本、長期限的流動性，引導金融機構加大對實體經濟薄弱環節及重點新興領域的支持力度，優化信貸結構，加快恢復消費和內需。

中原地產首席分析師張大偉表示，本次降準對於購房者肯定有一定利好，大部分貸款購房者房貸利率將繼續降低。

張大偉又指，當下中國房地產市場需要購房者恢復信心，而市場要企穩必須從一、二線城市開始，市場期待出現更多寬鬆政策，特別是一線城市需要更多穩樓市政策。

川財證券指出，預計降準落地後將利好股市和債市，因為降準為各行各業提供信貸支持，刺激經濟增長，對股市及投資者信心起到提振作用。降準釋放流動性資金，為銀行間市場注入流動性，資金成本價格下降，寬信用預期增強，平抑前段時間債市波動。

對於未來再降準降息的可能性有多大，報導引述國海證券表示，後續仍有空間降準，但幅度可能相對謹慎。因為本次降準後金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%，與「隱形下限」5%還有2.6個百分點的差距，與1999年中國法定存款準備金率「最低下限」6%還有1.6個百分點的差距。

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另一個原因是降準是釋放長期流動性來支持實體經濟的有效方式之一，考慮到今年內依然存在流動性缺口，預計仍可能繼續降準0.25個百分點。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，降準並不意味貨幣政策朝著寬鬆方向調整，短期內實施政策性降息的可能性很小，因為降息往往是在應對重大衝擊、托底經濟運行的時點推出，而中國經濟在第一季回升勢頭已經確立，下調政策利率的必要性不高。（編輯：陳沛冰）1120327