加強監管 中國國家金融監管局將查銀行2500家次

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（中央社記者李雅雯台北30日電）中共中央、國務院「黨和國家機構改革方案」成立國家金融監督管理總局。國家金融監督管理總局最新預算釋出，規劃年度檢查銀行機構約2500家次，加強監管、防堵系統性金融風險。

中國兩會後發布「黨和國家機構改革方案」，國家金融監督管理總局直屬國務院，統一負責證券業以外金融業監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置；不再保留中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）。

銀保監會官網28日釋出「國家金融監督管理總局（中國銀行保險監督管理委員會）部門預算」，在機構和職能段落提到，機構改革工作正在推進中，暫按銀保監會相關情況公開2023年度部門預算，預算執行中將根據機構改革情況作相應調整。

這份預算公開說明是首次以國家金融監督管理總局名義所發布。內容強調，現場檢查督導是金融有效監管不可或缺關鍵，也是最傳統、最有力的武器，充分利用現場檢查優勢推動政策落實，這也是不發生系統性金融風險底線的選擇。

在銀行機構專項檢查工作部分，預計將花費人民幣4360萬元（約新台幣1.9億元）展開一系列綜合性檢查、專項檢查和線上檢查等，預計派出銀行機構檢查組約2000個、檢查銀行機構約2500家次。

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國家金融監督管理總局2023年執法專案目標為「牢牢守住不發生系統性金融風險的底線」。重點計有6項目，包括對部分銀行保險機構綜合性檢查、統籌組織部分地方中小銀行交叉檢查、深化線上檢查、加大案件查處力度、堅持穿透原則以查深查實案件、持續追蹤督導。

上海新金融研究院副院長劉曉春在「中國金融四十人論壇」撰文表示，這波改革區分了宏觀調控與金融監管的不同職責，區分不同監管內容與職能，實現金融監管全覆蓋，強化金融監管的中央事權，壓實地方責任等。（編輯：張淑伶）1120330