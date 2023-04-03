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馬英九率青年訪中 隨團學生稱兩岸可理性好好談

2023/4/3 13:02
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（中央社記者呂佳蓉重慶3日電）前總統馬英九率大九學堂的青年學子到中國大陸與大陸學生交流。台灣學生受訪指出，這次訪中印象深刻，並知道兩岸可以理性坐下來好好談。

馬英九這次訪問中國大陸之行，定調為祭祖與學生交流。台灣學生已和武漢大學、湖南大學學生座談，之後預計在上海與復旦大學的學生對話。

談及此行的感受，中央大學學生張昌翊受訪時說，這次有機會與台辦官員聊天溝通，台灣民眾對於中共多少有些懼怕，但跟他們面對面交流，可以知道他們有理性、友善的一面，對話之後才不會單方面害怕，經由此行，知道兩岸可以理性坐下來好好溝通對談。

台大政治系學生詹宇翔表示，印象最深刻是參訪南京中山陵，這是與馬英九最接近接觸的參訪行程，而且這一個點串起了中華民國的誕生，國父孫中山更是兩岸的交集。

他還說，很多人沒法理解「九二共識」，但它能建立一個溝通平台，帶青年來訪，讓更多的聲音可促成兩岸交流。

詹宇翔也表示，這是中華民國前總統第一次踏上大陸領土，歷史意義非凡。

東吳大學資料科學系學生孫玉儒受訪時認為，南京大屠殺紀念館令人震撼，因為歷史課本只有潦草一筆，知道有些人聽到解說眼眶含淚。

馬英九今天上午搭乘中國南方航空CZ8273航班，從長沙前往重慶，下午將參訪重慶市城市規劃展覽館、重慶中國三峽博物館；預計傍晚會晤重慶市委書記袁家軍。（編輯：曹宇帆）1120403

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