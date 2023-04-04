美國之音：林芳正訪中獲高規格待遇 反映北京分化美日同盟意圖

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（中央社台北4日電）日本外務大臣林芳正4月1日起訪問中國2天，一天內會見3位中國高層，美國媒體報導他獲得高規格待遇，中國當局顯然是希望藉林芳正訪問以緩和雙邊關係，分化美國力量。

林芳正4月1日下午抵達中國北京，這是日本外相時隔3年再度訪問中國。期間分別與中國外長秦剛、中國總理李強和中共政治局委員、中共外事辦主任王毅會面。

美國之音3日報導，林芳正一天內會見3位中國高層，獲得的超規格會見反映出北京對林芳正這次訪問的重視程度非同一般。

報導指出，中國在台灣議題上表現出的好戰姿態推動美日強化同盟關係，加大了援助台灣防禦的力度，同時也使中國與日本和美國的關係更加緊張。中國當局顯然是希望藉林芳正這次訪華來緩和雙邊關係，分化美國力量。

李強與林芳正會面時敦促日方妥善管控分歧，並加強與中國的對話與合作，並說，歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應該以誠相待、以信相交、妥善處之。

王毅則在會面中提到，當前中日關係保持總體穩定，但不時出現雜音和干擾，原因在於日本國內一些勢力刻意追隨美國錯誤的對中政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。

王毅形容此為日本戰略上的短視、外交的不明智，他希望日方以實際行動將兩國互為合作夥伴、互不構成威脅的重要共識落實。

秦剛此次也特別強調台灣問題，說台灣問題是中國核心利益的核心。日方不得以任何形式損害中國主權。林芳正則提到台灣海峽「和平與穩定的重要性」。

許多日本官員認為台灣的穩定是東京安全的關鍵，他們擔心中國有一天可能會武力奪取台灣。3月31日，中日兩國政府宣布完成軍事熱線的設置，旨在建立信任並避免軍事事件誤判。

關於近日一名日本製藥公司員工因涉間諜罪在中國被拘留，有批評認為，中國利用人質外交回應和懲罰日本關注台海局勢。

針對此案，秦剛強調中國將依法處理。林芳正則在與秦剛的會晤中呼籲北京迅速釋放此人。日本首相岸田文雄3日也再次表示，強烈要求北京釋放該名日本公民。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120404