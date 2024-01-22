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雲南昭通市土石流埋47人 村民疑與煤礦開採有關

2024/1/22 17:15（1/23 15:27 更新）
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中國雲南省昭通市22日清晨5時51分發生土石流，已知18戶47人被埋。（中央社製圖）
中國雲南省昭通市22日清晨5時51分發生土石流，已知18戶47人被埋。（中央社製圖）
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（中央社台北22日電）中國雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩個村民小組今晨發生土石流。陸媒引述村民表示，懷疑事故與當地煤礦開採有關，官方承認此前曾接獲有關煤礦開採致附近房屋開裂的投訴，但稱經證查兩者無關。

中國雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩個村民小組今天清晨5時51分發生土石流，目前已知47人被埋。

綜合極目新聞、新京報及鳳凰網報導，據當地村民表示，發生土石流的合興、和平村是涼水村的兩個村民組，位於山腳下，大概居住了100多戶、500多人，多為彜族，靠種植玉米和馬鈴薯為生。

報導引述村民表示，事發前一個月，村裡的山體曾出現裂縫，村裡有一處煤礦，不知此次土石流是否與煤礦開採有關。

據天眼查顯示，鎮雄縣劉家坡煤礦有限公司位於涼水村，該公司以從事煤炭開採和洗選業為主。劉家坡煤礦曾因越界開採被有關當局作出行政處罰決定。極目新聞記者22日多次撥打劉家坡煤礦在企業註冊平台登記的電話，均被掛斷。

鎮雄縣能源局工作人員回應極目新聞記者時表示，此前接獲關於「煤礦作業疑致涼水村附近房屋開裂」的相關投訴，「當時調查核實過，結果是兩者沒多大關係」，並稱本次土石流的具體原因暫不清楚，以後續調查結果為準。

社群媒體上影片顯示中國雲南省昭通市涼水村土石流的景象。（路透社）
社群媒體上影片顯示中國雲南省昭通市涼水村土石流的景象。（路透社）

報導表示，發生事故的塘房鎮及週邊的潑機鎮，散布著多家煤礦。

另一名村民顧先生表示，其中4名被掩埋者是他的親戚。他說，「挖煤，下面就是煤礦，可能挖煤挖空掉了」而導致今次事故。

報導引述多名涼水村村民憶述事發時情況。村民李先生（化名）表示，今天凌晨4時許，他和家人在睡夢中突然被巨大的聲響驚醒，起初他以為是飛機經過，後來聲響持續一個多小時，他和家人趕緊穿好衣服，逃出房子躲避。

李先生還表示，一個多月前在發生土石流的山頂，發現了非常明顯的裂縫，連他家的房子也出現了裂縫。他去年12月28日發布的視訊顯示，山頂有寬約數十公分的明顯裂縫，而且有一定長度。

在事故中受傷的女子小林（化名）表示，今天凌晨4點多她正睡覺，屋頂掉下的天花板砸中她的頭，她見到房子即將垮掉，趕緊跑出了屋子。幸好她被救援人員送往醫院救治，現在感到頭有點痛，其他部位沒事。

另一名村民雷女士表示，事發時自己的家人在涼水村和平組，目前安全。家人告訴她，當時正在下雪，起初聽見外面聲音很大，還以為是雪下太大導致。

雷女士說，5時左右，家人聽見屋外有響聲，剛好當晚村裡有一位老人去世火化，家人以為是那戶人家在放鞭炮。後來為死者守夜的人發現山在垮，於是打電話給雷女士的堂弟，堂弟立刻喊人起床逃生，但因為村子較大，來不及喊完，事故已發生了。

另一名村民稱，21日她因事離家去外地，躲過了災難，他家的房子被埋，一個大人和3個孩子被困，至今聯絡不上。

該村民說，有挖掘機進入村裡救援，但工人說石頭太大，挖掘機也沒有辦法。目前當地仍下著小雪，氣溫已跌至零下，村民大多被轉移到附近的學校安置。

央視新聞表示，目前已證實有3人遇難。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1130122

#土石流
#小林
#昭通市
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