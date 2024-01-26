美退役軍官建議禁用 陸企聯想股價下跌

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（中央社記者張謙香港26日電）中國和美國角力的因素仍然困擾港股，據報導，有美國陸軍退役將軍建議禁用陸企聯想集團的電腦，令聯想股價今早下挫。

根據香港媒體的報導，美國新聞週刊刊登了由美國陸軍退役將軍馬克斯（James Marks）撰寫的文章，當中指出，電子間諜活動的範圍比大多數人意識到的要廣泛得多，並將蒙大拿州上空的氣球與美國政府辦公室中大量中國製的聯想電腦進行類比。

他指出，這些電腦向中共發送數據，主張立法禁止它們。

在上述消息衝擊下，聯想集團股價今早在香港交易所一度下挫10%；截自早上11時15分，股價報港幣9.47元，下跌0.79元或7.7%，成交金額達到8億元（新台幣32億元）。

市場分析師指出，聯想股價今早下挫，成交金額大幅增加，反映出一些投資者確實擔心美國官方禁用聯想電腦，因此拋售股票。

聯想集團主要銷售電腦，早年更購入了美國Think品牌電腦。近幾年中美關係惡化，美方不時公布制裁中資科技及手機公司等，但聯想一直可以置身事外。（編輯：呂佳蓉）1130126