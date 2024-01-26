挽回受創信心 中國1月批准115款遊戲上市創新高

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（中央社記者邱國強北京26日電）中國國家新聞出版署今天凌晨發布1月份國產網路遊戲審批訊息，多達115款遊戲獲審批通過，獲批數量創下單月歷史新高。對照日前引起爭議的網路遊戲管理辦法草案被刪除，此舉被外界認為是官方試圖挽回市場信心之舉。

綜合中國財經媒體報導，在1月獲批的115款遊戲中，多達100款為手機遊戲，其中內含58款休閒益智類手機遊戲。

根據報導，這115款遊戲，由陸股上市公司出品者包括騰訊的「熱血美職籃」、世紀華通的「無盡冬日」、遊族網絡（路）的「我的三體：2277」、三七互娛的「客人請留步」等。

報導指出，針對中國國家新聞出版署今天凌晨發布遊戲獲批名單，多名遊戲業界人士表示很震驚，並指出大半夜發布獲批版號（許可號）的情況「前所未有」，這無疑是向業界釋放了「積極訊號」。

對於這項被視為利多的消息，中國券商萬聯證券認為，2023年中國遊戲市場表現符合預期。今年隨著版號常態化發放，新品上線節奏恢復，多款遊戲蓄勢待發備受關注，中國自製遊戲向海外輸出的收入維持在較高規模水平，因此看好遊戲景氣度恢復，有望帶動市場實現穩步成長。

2023年12月22日，中國國家新聞出版署公布嚴格限制網路遊戲消費的「網絡遊戲管理辦法」草案，不但引起市場及玩家譁然，更連帶造成陸股及港股相關類股暴跌，遭到強烈非議。

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此後，中國國家新聞出版署在2023年12月25日一口氣批准105款遊戲上市，當時已創下單月歷史新高。今年1月初，媒體傳出中共中宣部出版局長馮士新被免職，被視為是為這項引起強烈質疑及不良後果的草案擔責下台；1月下旬，這項草案在官方網站的連結更被刪除，更讓外界認為這項管理辦法草案有可能被終結。

不過，有資深遊戲業界人士認為，相關的管理辦法仍然會推出，只是會「綜合考慮行業意見和建議，保留較大彈性和空間」。至於發布的版本，肯定會和先前引起質疑的草案版有所不同。（編輯：呂佳蓉）1130126