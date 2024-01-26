中國召開計生協工作會談 引導民眾積極婚育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國近日召開全國計畫生育協會工作座談會，宣稱要加強生育支持服務，引導民眾建立正向婚育觀念。中國2023年人口14億967萬人，比2022年末減少208萬人，人口連續兩年負成長。

中國官媒新華社今天報導，全國計生協工作座談會19日在北京召開，由中國計生協黨組成員、專職副會長姚瑛主持。

與會者共計約130人，包括國家衛健委有關司局代表，以及各省、自治區、直轄市及計畫單列市、新疆生產建設兵團計生協的負責主管。

會議稱，加強生育支持服務，廣泛推動民眾喜聞樂見的婚育文化主題活動，引導民眾建立正向婚育觀念，破除高價聘金等婚嫁陳規陋習。

會議並稱，持續深化「優生優育進萬家」活動，打造標準化陣地推廣優生優育指導服務，普及科學育兒知識與技能，提升家庭教養能力，緩解家庭育兒焦慮，落實生育關懷服務，建立健全計畫生育特殊家庭全方位幫助保障制度。

全國計生協工作座談會召開前，中國國家統計局17日公布，2023年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14億967萬人，比2022年減少208萬人。

2023年中國大陸出生人口902萬人，人口出生率為千分之6.39；死亡人口1110萬人，人口死亡率為千分之7.87；人口自然成長率為千分之負1.48。

中國2022年末總人口年減85萬人，是1961年以來首次負成長，2023年減少208萬人是連續第2年負成長。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130126