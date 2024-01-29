港經濟學者：香港很多產業垂死中

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（中央社記者張謙香港29日電）香港知名經濟學者王于漸認為，香港很多產業都面臨困難甚至在垂死中。

香港明報今天刊登香港大學首席副校長及經濟學講座教授王于漸的專訪，他在訪問中說，香港本身是高度開放的城市，但COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病）期間與世界隔絕，包括與中國大陸隔絕，錯失3年多發展經濟關係的時間，加上地緣政治，令經濟重開事倍功半。

他說，當前香港很多產業都面臨困難甚至消失，正在垂死中（these are dying）。

他舉例說，香港的支柱產業比如金融及旅遊業尚未走出寒冬，儘管香港仍有前景及希望，卻面對存在危機（existential crisis），多個產業沒有新賣點，比如金融業「今日不知明日事」。

他並認為，香港經濟不能單靠中國大陸遊客。

王于漸說，早年大陸開放「自由行」旅客來港，但這種經濟模式增值不高，比如中環名店的貨品由外國入口，本地售貨員或買手等技術含量不高，「最大收入是業主」。

反觀新加坡，當地人均教育水平提升，人才投身更高增值行業，經濟增長率慢慢超越香港；一河之隔的深圳也漸漸成為大陸最開放的城市，吸引大批大陸人才。

他表示，香港需要認識全局，找出解決方法，不能「只做sales（銷售員）」。

王于漸在訪問中多次強調，香港最大挑戰是人口老化，要令經濟反彈需要年輕人口，他相信香港仍有制度優勢，問題在於人才不足。

他指出，香港面對人口老化問題，長遠應該吸納人才定居，把香港變成達1000萬人口的城市，以增加勞動力及經濟動力，未來才有出路。

他並說，在西方對中國強硬態度下，地緣政治對香港經濟是一大挑戰，但香港仍可重建與國際聯繫，「別人不看我，不代表我不可以去找人」。

此外，他說，雖然政府正積極推動北京為香港訂定的「八大中心」策略或發展創科中心，但這些「是口號、無內容」。

為確定香港長遠發展之路，王于漸建議啟動一場大辯論，分析香港自身的優勢及弱勢，為未來重新定位。（編輯：陳鎧妤）1130129