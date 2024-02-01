中國新防長首次公開活動 與俄羅斯國防部長視訊通話

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（中央社台北1日電）中國新任國防部長董軍昨天與俄羅斯國防部長蕭伊古舉行視訊通話。這是董軍去年12月29日被任命為國防部長後的首次公開官方活動。

據中國國防部官網1月31日的消息，董軍當天與蕭伊古（Sergei Shoigu）視訊通話表示，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展。

董軍說，2024年是兩國建交75週年，中俄兩軍要落實好兩國元首重要共識，堅定應對全球挑戰，不斷提升戰略互信，持續拓展務實合作，推動兩軍關係邁向更高水平，為深化中俄全面戰略協作、維護全球安全穩定發揮更大作用。

蕭伊古表示，在兩國元首的定向領航下，俄中關係處於歷史最好水平。俄方願與中方以今年兩國建交75週年為新起點，創新兩軍合作領域和方式，推動兩國兩軍關係邁上新台階。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

中國網上有評論文章說，董軍就任國防部長後第一個接通的就是蕭伊古的視訊電話，顯示中俄兩軍高度互信和良好合作關係。

評論指出，值得注意的是，中俄防長視訊通話前一天，中國副外長馬朝旭在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，討論了烏克蘭、中東以及朝鮮半島局勢。俄羅斯外交部表示，雙方就亞太地區安全保障問題交換了看法，並高度評價了蓬勃發展的中俄關係現狀。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130201