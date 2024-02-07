中國救房地產業 官方催促商銀加快放貸

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（中央社記者李雅雯台北7日電）中國政府推專案融資白名單措施，給予符合條件房地產項目融資支持。中國金融監管總局會議強調，各家商業銀行應該加快送審名單審核、授信，對於合理融資需求「應滿盡滿」。

中國金融監管總局官網釋出「國家金融監督管理總局召開專題會議進一步部署落實城市房地產融資協調機制相關工作」訊息，內容作出上述表示。

會議提到，多數城市已建立城市房地產融資協調機制，提交房地產專案白名單給商業銀行；商業銀行已提供一批新增融資和貸款展期，滿足不同房地產專案合理融資需求。

會議表示，各監管局要成立工作專班，主動加強與地方政府、住建部門合作，督促銀行完善制度流程，盡力滿足合理融資需求。對於現存問題與障礙，各監管局要及時報告，透過協調機制認真研究、確實解決，協助房地產市場平穩健康發展。

會議要求，各個商業銀行要主動對接協調機制，對於送來的房地產專案白名單及時評審、加快授信審批，對於合理融資需求做到「應滿盡滿」。商業銀行內部要建立專門工作機制，優化貸款審批流程，細化盡職免責規定。

中國住房和城鄉建設部（住建部）先前召開城市房地產融資協調機制部署會，會上提到，在1月底前釋出第一批房地產專案融資白名單，其將可爭取貸款。房地產項目是否被納入白名單，將由城市房地產融資協調機制評估、送案銀行。

財聯社日前報導指出，城市房地產融資協調機制啟動後，多地公布第一波房地產專案融資白名單，部分出險房企所持有的房地產項目，由於符合相關審核條件，也可獲得融資支持。據不完全統計，目前有9家房企持有項目獲准進入白名單，項目數量計約230個。

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廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉在報導中表示，第一批白名單有示範意義，獲得融資許可項目多為優質專案，必須注意的是，城市房地產融資協調機制送白名單給銀行，不等於銀行一定提供貸款，銀行必須根據信貸審批、風險控制流程把關。

李宇嘉認為，提供融資性現金流只是幫助房企資金鏈好轉、避免風險擴散的一個重要條件，提供融資支持後，房企後續發展關鍵仍在企業自身營運能力、市場走向，「如果房企自我造血功能不恢復，外部不可能無條件提供融資性現金流支持」。（編輯：呂佳蓉）1130207