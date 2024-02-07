赴陸旅遊團即日起停招 國台辦：政治操弄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）針對交通部觀光署今天宣布，即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間批評此舉出爾反爾，以旅遊進行政治操弄。對於陸委會指陸方未正面回應開放雙向觀光，則沒有回應。

中國大陸國務院台灣事務辦公室7日晚間發布發言人朱鳳蓮答記者問新聞稿。

朱鳳蓮稱，台灣民眾對組團來大陸旅遊期待已久，台灣旅遊業界也一直呼籲民進黨當局早日解除禁令。去年8月以來，台灣有關方面幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴大陸遊作出規劃，但同時附加條件，始終都在政治算計。

她並稱，今天台灣旅遊主管機構又宣布原定規劃不再執行，如此出爾反爾，已經不是第一次。這只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨當局「以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉」感到不滿。

交通部觀光署觀光署今天宣布，即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。交通部長王國材說，跨部會討論結果認為中國太惡意，台灣釋出善意都沒有回應，後續看中國是否有善意決定要不要開放。

交通部觀光署還提到，中國日前片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。

交通部觀光署宣布後，大陸委員會表示，去年8月以來，一再地呼籲陸方盡早回應提議，開放兩岸人民組團進行雙向觀光交流，大陸不僅毫無正面回應，還在兩岸刻意製造事端、惡化兩岸交流氛圍，導致原有良善提議無法推動，令人高度遺憾。

但對於台方批評陸方拒開放雙向觀光交流以及片面改變M503航路，國台辦今晚在新聞稿均未回應。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1130207