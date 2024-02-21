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北京龍年降首場大雪 官方愁交通民眾喜拍照

2024/2/21 19:24（2/21 19:36 更新）
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北京下起龍年首場大雪，引起許多遊客在今天上午前往多個景點拍照留念。圖為21日上午的北京天壇公園，許多遊客前往參觀，白雪皚皚覆蓋在天壇祈年殿上。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年2月21日
北京下起龍年首場大雪，引起許多遊客在今天上午前往多個景點拍照留念。圖為21日上午的北京天壇公園，許多遊客前往參觀，白雪皚皚覆蓋在天壇祈年殿上。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年2月21日
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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）北京昨天晚間降下龍年首場雪。受降雪影響，今天首都機場取消97架次航班。截至今天上午6時，全北京共出動多達4.5萬人次掃雪鏟冰。另一方面，不少民眾則忙著拍下雪景打卡留念。

中國中央氣象台昨天發布多項氣候示警。新京報報導，北京的寒流從18日夜晚持續到今天，目前影響北京的冷空氣勢力已減弱，並解除了寒潮藍色預警訊號。今天，龍年的首場降雪已結束，氣溫緩慢回升。

北京20日降下中到大雪，城區更達到大雪量級。目前這波降雪雖已結束，但全市仍處於道路結冰黃色預警中。

中國氣象高級工程師尹炤寅指出，降雪既要冷，又要溼，還要有「無形的手」把低空的水汽抬向高空去凝固。對北京來說，「冷」沒問題，「溼」就很成問題，因為北京處於太行山東側，隨風吹向北京的水氣，常會停留在太行山西側。

因此，這一場大雪令許多北京市民在今天前往中軸線上的景點拍照、打卡留念，抓住雪景的北京。景點如北京故宮、天壇、前門等地，遊客如織，熙攘的人群中，亦不乏外國遊客的身影。

此外，目前仍處於中國2024年「春運」時間，暴雪等天氣狀況容易影響民眾出行及返回工作崗位。今天，受降雪影響，首都機場全天計劃起降航班1216架次，取消97架次。首都機場提示，旅客需密切關注往來目的地天氣和所乘航班動態，以免影響行程安排。

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除此之外，為因應春運返程高峰，北京鐵路公安處昨晚發布工作提示，要求各單位積極落實好應對惡劣天氣的各項工作預案，並重點提示客流集中的北京7大火車站、北京周邊高鐵站派出所及乘警支隊密切關注列車誤點情況和旅客滯留情況，強化應急準備，做好突發情況的處置工作。

據報，今天6時，北京共出動掃雪鏟冰專業作業人員4.5萬人次，出動掃雪鏟冰作業車輛6493車次，動用機械除雪設備4164台，人工除雪設備2.9萬個。（編輯：邱國強）1130221

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