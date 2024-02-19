大批旅客春節後滯留三亞 海南挨轟堵人留島強迫高消費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）春節長假結束，但大批遊客仍滯留海南省三亞市被強迫高消費，他們無法接受瘋漲到人民幣上萬元的天價機票，更多自駕客遭遇「托運小車離島」受阻，以致出不了海南島。

中國媒體瀟湘晨報今天報導，據往年需求，開車到海南度假的遊客，近半車主選擇以渡輪托運小車回家。但今年當地卻公告，基於運力考量，至3月5日春運結束前不承運轎車，形同「禁止」自營托運公司的服務。

托運業者說，2月15日之後，許多急需「人車分離」托運服務的民眾來電下單，但「我們只能如實告訴他們，訂單能接，但車要3月後才能運走」。

據海口市官方消息，截至今天上午7時，卡在新海港港區等待的小客車約3000輛，疏運需逾5小時；港外各待渡輪場的小客車約5200輛，疏運需逾9小時。

由於海南離島船票吃緊，「代搶船票」服務被炒到人民幣2000元（約新台幣8700元），相較於原定300多元的價格，翻漲近7倍，而瀟湘晨報的記者登錄中國鐵路線上購票平台12306，卻顯示404的訊息無法購票。

來自河北的橘子（化名）說，完全買不到回程的票，機票太貴，一萬多一張，船票也買不到，出不了島。

大象新聞18日報導，一名網路部落客帶著一家五口在三亞玩了幾天想回烏魯木齊，打開購票軟體發現一張票要價1萬9000餘元，5個人要花約10萬元。

與此同時，近來「超8萬遊客滯留每天『被迫』高消費」是中國網友在微博熱議的話題，並指責海南故意拉低過海效率，「堵」客留島，迫使遊客花錢消費。

一夕之間，「三亞『關門打狗』讓滯留遊客『狂爆金幣』」的言論引發熱搜，18日以前三亞飛鄭州的機票已全面售罄，19日經上海轉機的機票全面突破9000元，少量商務艙餘票也高達約1萬2000元。

網路上關於「海南不是你想來就來，想走就能走的地方」、「你住得起三亞的飯店，卻買不起回程的票」、「三亞好樣的，果然不坑窮人」等酸言酸語層出不窮。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130219