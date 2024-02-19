上海女老師與高一男學生不倫戀 被丈夫舉報停職

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（中央社台北19日電）中國上海市第二中學的一名女教師，最近與班上年僅16歲的高一男學生發生不倫戀，相關情節被這名女教師的丈夫實名舉報，露骨的對話更在中國網路瘋傳，不但引起民眾熱議，還一度登上新聞熱搜冠軍。

澎湃新聞下午報導，這名女教師今天已被校方停職，校方並會同相關部門展開調查，後續將根據調查結果「依法依規嚴肅處理」。

綜合中國網路訊息，這名女教師先前是上海二中的化學老師，並兼任該校高一某班的導師，而與她發生不倫戀的則是自己班上的男學生。

根據訊息及相關報導，16日上午，這名女教師的吳姓丈夫透過自己的微信帳戶，將女教師與男學生的微信聊天截圖大量公開，內容十分露骨煽情，甚至出現相約開房間的對話。由於雙方還互傳照片，女教師及男學生的相貌也因此被曝光。

同時，吳某也以「與未成年人發生關係」、「出軌」等字眼，形容妻子的不倫戀情。他甚至公開表示，截圖中男學生的網名「2023級丁○悅」並非其本名，而是個「掩人耳目的備註」而已，真名則姓常，是她班上一個16歲的男學生。

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這些截圖自昨天起在中國網路上瘋傳，今天更分別登上新浪微博及百度的熱搜新聞冠軍，更讓中國網友議論紛紛，且看法十分兩極。多數人認為，女教師是不適任的老師，行為及心態都有問題；也有人認為，丈夫逕自將妻子及男學生的不倫戀曝光，並不妥當，既毀了自己的婚姻，也毀了妻子及男學生。

綜合中國媒體報導，上海市徐匯區教育局今天上午針對此事表示，該局已經知曉此事，全案現正調查中；上海二中則在下午表示，這名女教師今天已被校方停職，校方並會同相關部門展開調查，後續將根據調查結果「依法依規嚴肅處理」。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130219