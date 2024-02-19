上海東方樞紐國際商務合作區方案 獲國務院同意

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（中央社台北19日電）中國國務院今天批覆，原則同意「上海東方樞紐國際商務合作區建設總體方案」，並要求上海市藉此發揮上海對外開放優勢，憑藉國際航空樞紐條件，用好中國（上海）自由貿易試驗區制度創新成果。

據中國政府網，國務院的批覆指出，上海市政府要確實加強組織領導，完善具體實施方案，有效促進「上海東方樞紐國際商務合作區」建設發展；國務院有關部門要依照職責分工，加強指導服務，制定具體配套政策，積極支持上海市推動此方案。

而據中國媒體觀點網今天報導，「上海東方樞紐國際商務合作區」是繼浦東新區、虹橋商務區之後，上海市再度核定的大規模商務區。

據了解，上海東方樞紐國際商務合作區位於上海市浦東新區，規劃面積約100平方公里，屆時將在當地建造一系列包括辦公大樓、飯店、購物中心等商務設施，以滿足國際商務活動的需求。

另據中共上海市委機關報解放日報6日報導，上海市商務發展研究中心副主任、研究員張娟指出，東方樞紐不僅是長三角一體化的窗口，也是上海作為全球城市的門戶。

她說，依規劃，東方樞紐將打造成世界級「臨空經濟及樞紐經濟」示範區，並著眼於「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等高標準經貿規則中明訂的「自然人臨時移動」章節。

張娟表示，東方樞紐國際商務合作區因此要著力培育離岸商務功能，順應貿易服務化和服務貿易發展趨勢，依照國家部署探索實施「以人員跨境流動為核心」的便利措施，在對接高標準上發揮先行先試作用。

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她說，加速興建東方樞紐國際商務合作區，要突顯與相關區域的連動。例如以迪士尼計畫為核心的上海國際旅遊度假區，是滿足東方樞紐國際商務區旅遊、休閒配套的重點區域。

張娟表示，往內延伸，長三角區域是東方樞紐國際商務區發揮區位優勢、提升總部型商務服務功能的重要腹地資源；往外延伸，以加速建設「絲路電商」合作先行區為契機，與相關國家合作試辦國際高標準電子商務規則，探索互利共贏的合作新模式。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130219