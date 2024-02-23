中國證監會下重手打做空 個案最高罰沒逾3億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中國證監會為挽救低迷股市，昨晚於官網披露涉及違法犯紀的6份行政處罰書，其中包括只憑一己之力卻操弄11檔股票的個案，被罰沒金額逾人民幣8000萬元（下同，約新台幣3億5000萬元）。

中國媒體澎湃新聞今天報導，證監會昨晚披露的6份行政處分書中，當中3份牽涉恆逸石化內線交易共5人涉案，並裁定沒收陸長水、張維仰違法所得1298萬元，並處罰款1298萬元。

同時沒收繆玲紅、邵林平夫婦違法所得28萬元並處罰款28萬元，以及罰陳建平60萬元，其餘3份行政處罰均屬操縱上市公司股票，包括張順平憑一己之力操弄11檔股票被罰最重。

證監會責令張順平依法處理非法持有證券，決定「沒一罰三」，沒收違法所得2085萬元，並處以6255萬元罰款。

此外，中國證監會另查獲，自家董座操縱公司股票沒賺反賠，決定處以1300萬元罰款。

2018年6月12日至2020年7月3日，時任美尚生態董事長王迎燕與上海永樹資產管理有限公司法定代表人季雲，掌控吳某等113個證券帳戶並操縱美尚生態股票，扣除佣金與稅費後，虧損逾2億元。

在此之前，證監會曾於2月9日披露，查辦招商證券多名從業人員買賣股票違法違規，共行政處罰63人，罰沒8173萬元，其中一人被處終身禁止進出股市，一人因涉入內線交易而移送法辦，還有46人被處以行政監管等。

另據外國媒體報導，中國官方限制主要機構投資者在開盤與收盤階段倒貨，更禁止機構藉由股指期貨做空，對此證監會昨晚以問答形式於官網回應，針對擾亂市場交易秩序，堅決依法依規嚴厲打擊。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130223