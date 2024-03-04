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中國全國人大會議5日開幕11日閉幕 為期7天

2024/3/4 12:33（3/4 12:40 更新）
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圖為第14屆全國人大第一次會議於去年3月舉行。（中新社）
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（中央社台北4日電）中國14屆全國人大二次會議今天中午在北京人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，大會發言人婁勤儉說，14屆全國人大二次會議將於5日上午開幕，11日下午閉幕，為期7天，共有7項議程。

婁勤儉表示，14屆全國人大二次會議4日上午舉行預備會議，通過了大會議程。議程共7項：

一、審議政府工作報告。

二、審查2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2024年國民經濟和社會發展計劃草案。

三、審查2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算草案的報告、2024年中央和地方預算草案。

四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）」的議案。

五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告。

六、審議最高人民法院工作報告。

七、審議最高人民檢察院工作報告。

婁勤儉表示，14屆全國人大實有代表2956名，目前已有2897名代表向大會報到。大會各項準備工作已全部就緒。

他表示，大會共安排三次全體會議，國務院有關官員會就外交、經濟及民生問題回答記者提問。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130304

#全國人民代表大會常務委員會
#婁勤儉
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