中國將連發超長期特別國債 分析指處理地方債務

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（中央社台北6日電）中國政府工作報告昨天宣布要連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）。專家分析，這項措施著眼於緩解中短期償債壓力，意在以時間換空間解決經濟發展和地方債務的不平衡。

陸媒中國新聞網5日報導，中國積極的財政政策拿出了新工具。從今年開始，擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

專家認為，這次擬發行的超長期特別國債有三大特殊之處。

首先是發行期限。超長期一般意味著發行期限不低於10年。2023年底以來，中國一些地方的會議及文件已提及爭取超長期特別國債資金支持，中國銀河證券首席經濟學家章俊表示，超長期國債在項目審批和發行使用上更加靈活，更加注重長期綜合社會回報率。

二是特殊用途。超長期特別國債資金將專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康預計，將更支持擴大內需和有效投資，可能特別支持區域協調發展和新型城鎮化領域等。

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三是特殊意義。報導認為，超長期特別國債不僅能帶來真金白銀，更是給經濟發展送上的一顆定心丸。章俊指出，相較於普通國債，超長期債券能夠緩解中短期償債壓力，以時間換空間解決經濟發展和地方債務的不平衡。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也認為，中國擬發行的超長期特別國債不計入赤字，可在中央財政適度加槓桿的趨勢下，基於市場和經濟情況運行擇機發行，以處理地方經濟成長、社會發展和債務壓力的不平衡性。（編輯：唐佩君/朱建陵）1130306