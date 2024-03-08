中國最高檢：堅決守護「國防綠」和「英烈紅」

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（中央社台北8日電）中國最高人民檢察院檢察長應勇今天發表工作報告時表示，堅決守護「國防綠」和「英烈紅」，依法懲治危害國防利益、侵犯軍人軍屬和英雄烈士合法權益犯罪。

第14屆中國全國人大二次會議第二次全體會議今天召開，應勇發表工作報告，回顧2023年工作時表示，檢察機關堅決守護「國防綠」和「英烈紅」。依法懲治危害國防利益、侵犯軍人軍屬和英雄烈士合法權益犯罪，起訴364人，年增7.1%。辦理國防和軍事領域、軍人權益保護領域公益訴訟1202宗。

他表示，去年檢察機關堅決維護國家安全和社會穩定，批准逮捕各類犯罪嫌疑人72.6萬人，提起公訴168.8萬人，分別年增47.1%和17.3%。

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他又指，依法嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。把展開反恐怖反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來，「促進新疆等地長治久安」。深入推進常態化掃黑除惡鬥爭，起訴1.5萬人。

他表示，去年檢察機關積極參與行業性、系統性腐敗治理，分別起訴金融、醫療領域職務犯罪348人和580人；指導湖北檢察機關辦理足球領域系列腐敗案，已起訴中國足協原主席陳戌源等15人。（編輯：陳鎧妤）1130308