中國足協前主席陳戌源受賄逾3億認罪 將擇期宣判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國足壇反腐案審訊今天起揭開序幕，中國足協前主席陳戌源被控受賄人民幣8103萬元（約新台幣3億5000萬元）當庭認罪，法庭將擇期宣判，另他先前承認收賄推薦李鐵任男足國家隊總教練。

新華社報導，湖北省黃石市中級人民法院一審開庭審理了陳戌源受賄一案。黃石市人民檢察院指控他2010年至2023年利用職務，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣8103萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究陳戌源的刑事責任。

陳戌源當庭表示認罪悔罪。法庭宣布將擇期宣判。

中國央視先前播出年度反腐大片「持續發力縱深推進」，曾介紹陳戌源的貪腐細節。指他當選的前一晚，就有2名地方足協負責人相繼敲他房門，各送上了30萬元「拜碼頭」。

另外，他也承認在李鐵當男足國家隊總教練一事上，收了武漢卓爾俱樂部200萬元賄款。

中國官方2022年開始在足壇展開反貪腐調查，迄今足協系統最少有11名高官落馬。綜合陸媒報導，有關足壇反腐案審訊今天開始，今明2天會有5人出庭受審。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳戌源在去年因涉嫌嚴重違紀違法被查。前中國足球協會黨委書記杜兆才則在去年底被開除黨籍與公職，並被中共中央紀委國家監委指出其「靠體育吃體育」、「靠足球吃足球」，非法收受巨額財物。

另李鐵在2022年11月被帶走調查，2023年因涉嫌受賄、行賄等5項罪名，被提起公訴。他是中國體育反腐、反假球風暴中首名被查落馬遭到起訴的高層。（編輯：唐佩君/張淑伶）1130129