中國足壇貪腐案審訊揭開序幕 2天5人受審

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（中央社台北29日電）中國官方2022年開始在足壇展開反貪腐調查，迄今足協系統最少有11名高官落馬。綜合陸媒報導，有關足壇反腐案審訊今天開始，今明2天會有5人出庭受審，包括中國足協前主席陳戌源等。

綜合澎湃新聞及央視報導，陳戌源涉嫌受賄案上午在湖北黃石中級人民法院開庭審理，另會出庭受審的還包括中國足協前國家隊管理部部長陳永亮、武漢市足球管理中心前競賽部部長劉磊。

中國足協前副主席于洪臣、中超聯賽有限責任公司前總經理董錚則於明天出庭受審。

中共中央紀委國家監委網站2023年2月14日曾公布，陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

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此前檢察機關對陳戌源的起訴指控是陳戌源利用職務上的便利為他人謀取利益、非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開簡歷顯示，陳戌源在2019年8月被任命為中國足球協會主席，同年12月出任中國足球協會黨委副書記。曾是碼頭工人的陳戌源是中國足協有史以來首名非體育系統出身的足協主席，也是第一位專職主席。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130129