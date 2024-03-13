萬科被降至垃圾債股價再跌 房市低迷壓力難除

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（中央社記者張淑伶上海13日電）中國房地產巨頭萬科遭信評機構穆迪將其評等降至「垃圾債」，今天股價早盤已大跌逾2%。分析指出，只有整體房地產銷售改善，萬科的壓力才能有所緩解。

中國房地產公司萬科從去年10月起便陷入過幾波債務危機的傳言，昨天有消息指出，萬科在中央政府要求下獲銀行融資支持，當天股債雙漲；不過，受到評等降級等因素影響，萬科在A股的股價今天開盤後2小時已大跌逾3%，在港股也跌逾2%。

11日，穆迪宣布，撤銷萬科「Baa3」的發行人評等，授予其「Ba1」的公司家族評等，也就是從投資級別降為投機級別，即市場所謂的「垃圾級」。穆迪並將萬科所有信用評等列入下調觀察名單。早在去年11月24日，該機構已將萬科的評等展望下調至「負面」。

陸媒財新網指出，這一輪房地產流動性困局爆發於2021年第3季，起初聚焦在恆大集團、陽光城、佳兆業等高槓桿民營房企身上；2022年延伸至曾被視為「優等生」的龍光集團以及被列為示範房企的融創中國、旭輝控股等；2023年下半年以來，金融央企國壽集團控股的遠洋集團和銷售規模長居行業榜首的碧桂園也先後步入債務危機。

過去兩年多，標普、惠譽和穆迪3大國際信評機構多次下調中資房企的信用評等或展望。

2023年10月底，萬科爆發首輪信用危機，11月6日，萬科召集多家金融機構舉行線上交流會，深圳市國資委主任王勇健當時表示，萬科是深圳國資體系中的重要成員，如果遭遇極端風險，國資委一定會動用資金、資源，盡一切可能幫助萬科守住底線。

不過，報導指出，「此後3個月，深圳國資委承諾的一系列支持措施始終未有實質性動作落地」。

2月底，萬科與多家保險機構洽談非標準債務二次展期的消息在市場上流傳，加劇市場悲觀情緒。

據報導，從現在到6月，萬科還有超過人民幣170億元（下同，約新台幣748億元）公開債需要兌付；而在下半年，萬科還有兩筆境內債、多筆供應鏈融資到期，存續本金規模合約為126.10億元。

3月8日，萬科公告，已於當天將合約6.47億美元（約新台幣203億元）的本息存入指定銀行帳戶，以全數兌付3月11日到期的一筆境外債。從當天起，萬科境內債大多止跌回升。

報導指出，儘管萬科在銀行等機構的融資管道算比較暢通，但房地產銷售持續下行導致萬科可動用資金規模進一步收縮。

根據萬科的報告和市場機構克而瑞研究中心數據，2024年1月和2月，萬科銷售額分別年減32.06%、53.50%。

報導引述銀行人士看法認為，通常情況下，第二季是居民消費能力及購買意願較強的時間段，如果第二季整體房地產銷售能出現邊際改善，萬科的壓力可能會有所緩解。（編輯：曹宇帆）1130313