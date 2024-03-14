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產量過剩大跌價 中國取消或緩購100萬噸澳洲小麥

2024/3/14 17:27
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（中央社台北14日電）新加坡商業時報（The Business Times）14日報導，中國已取消或推遲約100萬噸的澳洲小麥，以及50萬噸的美國小麥進口，原因是近期小麥產量過剩，導致價格跌到3年半以來的最低點。

據了解交易情況的消息人士指出，中國小麥進口商已取消或推遲約100萬噸澳洲小麥的進口計劃。這些小麥原定在2月、3月和4月裝運。

上週美國政府報告才指出，逾50萬噸出口至中國的美國小麥被取消訂單。

由於產量過剩，全球小麥價格跌至3年半以來最低點，促使世界第一大小麥進口國中國，取消去年底和今年初的小麥採購計畫。

一名向亞洲國家銷售小麥的新加坡國際貿易商表示，中國買家取消了部分澳洲小麥交易，他們把裝運時間從第一季延後至第2、3季。

另一名新加坡貿易商表示，貿易公司已經取消之前在澳洲港口預定的船期，這些船期原本預定用來運送貨物到中國。

2024年以來，芝加哥商品交易所小麥期貨已下跌超過14%，跌至2020年8月以來最低點。（編輯：廖文綺/邱國強）1130314

#中國
#澳洲
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