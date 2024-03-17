中國據報促電動車企提高國產晶片 減少依賴西方

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（中央社台北17日電）中國政府據報正要求比亞迪、吉利汽車等國內電動車製造商大幅提高採購國產車晶片的比例，以減少對西方進口的依賴，同時促進中國國內晶片產業的發展。

香港明報今天在報導中引述外媒表示，知情人士透露，中國工信部設立國產汽車晶片使用率目標、即2025年達到20%左右，但當局對當下的進度不滿意。

知情人士說，中國工信部直接要求車企盡量避免採用外國零件，這項要求將影響包括英偉達（輝達，Nvidia）、德州儀器（TI）等在內的外資公司。國外晶片企業未來將不得不透過中芯國際、華虹半導體等中國代工廠來生產晶片。

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另一名知情人士指出，在最近的一次招標中，一家外國晶片製造商的報價估計雖比最終得標企業低了30%，但卻被淘汰。

此外，2024年中國電動汽車百人會論壇高層論壇昨天在北京舉行，中國國家發展和改革委員會主任鄭柵潔發表主旨講話表示，發改委將採取更多務實舉措，支持新能源汽車行業、企業發展；期望廣大行業、企業推動提質、降本、擴量，加強技術創新和換道技術布局，鞏固和擴大新能源汽車發展優勢。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130317