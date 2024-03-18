中國緝毒電影公安破案原型劉躍進 違法被查

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（中央社記者張淑伶上海18日電）長期在中國公安系統任職、副部長級的前全國政協委員劉躍進，因涉嫌嚴重違紀違法接受審查和調查。他在公安部禁毒局長任內聲名鵲起，破獲的案子後來被拍成電影「湄公河行動」。

中共中紀委、中國國家監委網站今天發布，第13屆全國政協委員劉躍進涉嫌「嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，65歲的劉躍進在公安部歷任辦公廳主任、公安部禁毒局長、國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任、公安部部長助理等職，2015年12月任公安部反恐專員、黨委委員，2020年離任。

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港媒星島日報報導，劉躍進在公安部禁毒局長任上，帶領專案組成員破獲2011年「金三角」中國船員遇襲案。 該案後來還拍成電影「湄公河行動」，由香港導演林超賢執導。

中國幾年前曾大力清洗公安系統，前公安部副部長孫力軍、前司法部長傅政華、前上海市公安局長龔道安、前重慶市公安局長鄧恢林、前山西省公安廳長劉新雲及前江蘇省政法委書記王立科等人曾在2022年被判刑。（編輯：邱國強）1130318