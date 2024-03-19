中國電池巨頭國軒美國小鎮設廠遇阻 提訴稱違約

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（中央社台北19日電）中國電動車電池製造商「國軒」（Gotion Inc.）計劃在美國密西根州格林鎮設廠卻引發爭議。國軒15日提出告訴，指格林鎮違背了關於工廠供水管線的批准合約。

國軒美國子公司去年8月獲准在密西根州梅科斯塔郡（Mecosta County）的格林鎮（Green Township）設廠，承諾創造2350個就業機會，生產電動汽車電池零部件。

當地政府希望這項投資能帶來經濟發展，但民眾卻不買單，並於2023年11月罷免了5名官員。接任鎮長克魯斯（Jason Kruse）撤銷了前任鎮委會支持建廠計劃的決議。

國軒公司的選址緊鄰大急流城（Grand Rapids）的一座機場，距離美國國民兵訓練基地格雷林營（Camp Grayling）不到160公里，居民對中國的國安威脅感到警惕。

在向密西根州聯邦地區法院提起的訴訟中，國軒表示，林格鎮最初通過決議，批准國軒將大急流城的供水系統連接到該項目的計劃，但格林鎮違反了合約義務。

該份合約是由格林鎮前任鎮委會簽署通過，當時的官員均已辭職或遭罷免。

國軒正在尋求法院的初步禁令，要求格林鎮重新准許將供水連接到工廠。

國軒表示，「為了防止該鎮突如其來的反對破壞進行多年、耗資數百萬美元的努力，法院應命令該鎮遵守雙方協議規定的義務」。

國軒負責北美業務的副總裁瑟倫（Chuck Thelen）表示，「很遺憾，我們不得不訴諸法律」。

克魯斯則說，格林鎮對這起訴訟感到「悲傷和失望」。

克魯斯在聲明中說，「作為鄉鎮主管，我最關心的是保護格林鎮人民的利益，我們將大力捍衛我們鎮在這件事上的立場。我們可能是一個小社區，但我們拒絕被欺負」。

拜登政府2022年的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）要求電動汽車必須在北美組裝才能獲得稅收抵免。這項措施為製造商將生產「登陸」美國創造了動力。

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國軒母公司是在中國上市的「國軒高科」（Gotion High-Tech），是中國第4大車載電池企業。美國共和黨議員曾致函美國財政部，敦促美國外來投資審查委員會（CFIUS）審查國軒與中共的關係。

報導說，國軒曾發聲明表示，公司「沒有中共組織影響」、「領導層沒有中共黨員」，但根據相關文件，國軒由「國軒高科」全資擁有和控制，而截至2022年，「國軒高科」聘雇近1000名中共黨員。（編輯：周慧盈/邱國強）1130319