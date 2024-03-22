中國網友規模達10.92億人 網路普及率達77.5%

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）根據最新的報告顯示，截至2023年12月，中國網友規模達10.92億人，較2022年12月新增網友2480萬人，網路普及率達77.5%。

據陸媒央視新聞報導，今天中國互聯網絡信息中心（CNNIC）在北京公布第53次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」，在報告中做出上述表示。

該報告指出，中國經濟總體「回升向好」態勢持續鞏固。網路在推進新型工業化、發展新質生產力、促進經濟社會發展等方面發揮重要作用。

該報告稱，城鄉上網差距進一步縮小，推廣農村網路普及率穩步成長。截至12月，農村地區網路普及率為66.5%，較2022年12月提升4.6個百分點。另外，對老年人、殘疾人樂享數字生活的保障力度增強。

該報告也說，網約車、網路醫療用戶規模增長明顯，較2022年12月分別增長9057萬人、5139萬人，成長率分別為20.7%、14.2%。

另外，由於數字經濟的持續發展，也讓新型消費促進了經濟成長，包含文旅消費回升。截至12月，在線旅行預訂的用戶規模達5.09億人，較2022年12月增長8629萬人，增長率為20.4%。（編輯：陳鎧妤）1130322