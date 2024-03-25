中國醫學生頻傳輕生 低薪、高工時培訓引發討論

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（中央社台北25日電）中國一個月內發生3起醫學院學生輕生事件，臨床培訓制度成焦點。第一財經報導，中國醫學生需經歷「規培生」時期，面臨低薪、高工時還需兼顧課業的困境，以及難以被留用的不安全感。

澎湃新聞報導，近日廣西一間醫院在一週內接連發生2起醫學生輕生事件。上月24日，才有另一名湖南醫學生輕生。一個月內發生3起案件，使中國醫學生的必經的臨床培訓制度成為爭議焦點。

第一財經報導，中國醫學生在經歷5年醫學院畢業後，需經過至少3年的住院醫師規範化培訓才能成為合格醫生。「規培生」通常要承擔與住院醫生一樣的工作內容，包括寫病歷和醫囑、處置病患、值夜班等工作。臨床也常面臨面對病患的壓力與指導醫生的指責。

一名內科醫院負責人向第一財經表示，由於醫院裡的正式醫生不多，工作量大，「對於規培生，我們常常就當正式醫生來安排了」。

工作量大伴隨而來的是高工時，一名陳姓規培生表示，除了週一到週五工作日需上班外，一週還會值4、5次夜班。日前輕生的湖南醫學生，生前曾透露過年期間連續加班30小時、請了假仍要加班等狀況。

有些規培生還具有研究生身分，需要同時兼顧醫院工作與學校考試、畢業、發表期刊論文等壓力。如陳姓學生就說，「專碩和規培一起進行，壓力實在太大，也絲毫不敢出錯，一旦出錯，之前的努力都白費了」。

這些規培生每月實得基本薪資大約是人民幣1000元出頭（下同，約新台幣4400元），加上補貼與績效獎金等，平均每月約可領到3200元至5000元不等，只能勉強抵銷日常開支。

報導指出，中國的規培生除了需承受低薪、高工時之外，最大的壓力在於不確定能被留用的不安全感。陳姓學生表示，即使3年培訓結束也無法決定能入職哪家醫院，「我有可能會去考博」。一般碩士畢業的醫學生較常進入地區性的二級醫院或社區衛生服務中心。

一名醫院負責人表示，目前能留用的規培生占極少數，他們的醫院編制需要有博士學歷、且有臨床經驗的醫學生，「幹雜活兒的反正從來都不缺」。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130325

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