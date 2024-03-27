港媒：阿聯皇家成員決定在港設家族辦公室

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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，中東阿拉伯聯合大公國杜拜酋長家族成員決定在香港開設家族辦公室，管理5億美元資產。

根據香港無線電視台今天發自北京的報導，相關家族成員近日到中國大陸多個城市進行交流，以了解經香港進軍大陸市場的商機。

報導表示，他們訪了北京、南京、福州和深圳等地，了解過無人機、晶片、新能源和智慧城市等技術發展。

報導訪問了杜拜酋長的侄兒阿里．阿勒馬克圖姆，他在訪問中說，他們決定在港設立家族辦公室，原因之一是香港背靠大陸的優勢。

此外，他們看好香港的地理位置、基礎建設優越、簡單低稅制，以及與大陸及全球市場的緊密聯繫。

他說，已開始與有意合作的公司商討投資安排，並透露將會集中在健康護理行業，以及旅遊、教育和初創業。

報導表示，相關家族辦公室稍後將在港舉行啟動典禮，並簽署多份合約和備忘錄。

近幾年來，在中國和美國關係轉差之下，香港也受到美方制裁，港府為此跟隨北京步伐，致力開拓東南亞和中東市場；去年初，港府公布了「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，希望透過稅務優惠等吸引海外富裕家族來港。

所謂家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資管理和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富的跨代增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族的自有資金。

港府在宣言中公布吸引家族辦公室來港的措施，包括在原有的「資本投資者入境計畫」基礎上，來港投資範疇涵蓋在港上市的股票；由香港上市公司、政府或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行和全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；合資格的集體投資計畫（包括投資相連保險計畫）。

港府也會在國際機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑑賞設施，使資產包括藝術品的全球家族辦公室在本地藝術生態圈中得以受惠；把香港發展成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金等。

另外，國際會計師事務所德勤先前公布，香港有超過2700家單一家族辦公室，較新加坡前年公布的1400家高出近1倍。（編輯：唐佩君）1130327