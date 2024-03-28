中國國足前主帥李鐵涉貪行賄一審開庭 擇期宣判

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（中央社台北28日電）中國前國家男足主帥李鐵涉嫌受賄、行賄案，今天在湖北省咸寧市中級人民法院一審開庭，涉案金額逾人民幣1億元。針對檢方指控5項罪名，李鐵當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

李鐵案備受中國社會關注，綜合陸媒報導，咸寧中院門口昨晚就豎起警欄，今晨7時15分，4輛法警車陸續駛入法院，包括人大代表、政協委員、媒體記者和民眾40餘人旁聽了庭審。

咸寧市人民檢察院指控：2019至2021年，李鐵利用擔任中國國家男子足球選拔隊主教練、中國國家男子足球隊主教練職務上便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受共計人民幣5089萬餘元（約新台幣2億2544萬元，下同）。

另李鐵於2019年任職武漢卓爾職業足球俱樂部有限公司期間，為謀取當選男足國家選拔隊主教練、提高卓爾俱樂部影響力等利益，請托他人提供幫助，由俱樂部給予他人200萬元。

2017至2019年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北華夏幸福足球俱樂部有限公司在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，先後收受華夏俱樂部共計2675萬元。

2015至2019年，李鐵先後任職華夏俱樂部、卓爾俱樂部期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或者消極比賽，華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人等共計折合3905萬餘元。

檢察機關提請以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究李鐵的刑事責任。

官方2022年11月公布李鐵被調查後，中國足壇掀起整肅浪潮，至今有10多名足壇重量級人士落馬。

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湖北多地法院26日對5起足球領域腐敗案進行宣判，包括：前中國足協主席陳戌源被判無期徒刑，曾任中國足球協會副主席的中國田協前主席于洪臣被判有期徒刑13年。

此外，前中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮、前中超聯賽有限責任公司總經理董錚以及曾任武漢市足球管理中心競賽部部長的武漢全民健身中心副主任劉磊分別被判有期徒刑14年、8年及2年6個月。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1130328