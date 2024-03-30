中印領土爭端加劇 中國公告增補藏南地區30個地名

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（中央社台北30日電）中印領土爭端加劇，印度近日重申位於藏南地區的阿魯納查省主權後，中國民政部今天公告第四批增補藏南地區30個公開使用地名，明顯是要宣示主權。

印度總理莫迪（Narendra Modi）9日訪視中國稱為「藏南地區」的阿魯納查省（Arunachal Pradesh），為號稱全球最長雙線隧道的西勒隧道（Sela Tunnel）主持啟用儀式，引發中國不滿與抗議，兩國邊界領土爭端升溫。

中國民政部官網30日公告，根據國務院地名管理的有關規定，民政部會同有關部門對中國藏南地區部分地名進行了標準化處理。現正式公布第四批增補藏南地區公開使用地名（共30個）。

公告列出這30個地名的標準漢字、藏文名稱，以及地名類別、所屬政區與經緯度。這30個地點多位於山峰與河流，僅有11地是居民點。

公告還附上高解析度的地圖標示。

在此之前，中國已經發布了三批藏南地區地名增補公告，連同這次共增補地名62個，而且這次增補地名是歷次最多。

中國民政部2023年4月2日公告第三批增補藏南地區11個公開使用地名後，印度政府發表聲明拒絕接受命名，強調相關地區是印度「不可分割」的領土。

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聲明說：「阿魯納查省（Arunachal Pradesh）一向是、也一直會是印度完整且不可分割的領土部分，自訂創造地名的嚐試不會改變這個事實。」

對此，中國外交部發言人毛寧當時回應表示，藏南地區是中國領土。根據國務院地名管理的有關規定，中國政府主管部門對藏南地區的部分地名進行了標準化處理，「這完全是中國主權範圍之內的事情」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1130330