中國駐印度大使抵達新德里履新 此前出缺18個月

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（中央社台北10日電）中國新任駐印度大使徐飛洪今天上午抵達新德里履新，此前出缺長達18個月，是1976年中印恢復互派大使以來出缺最久一次。雖然駐印大使補實，但目前中國媒體在印度仍無常駐記者。

據澎湃新聞報導，徐飛洪是中國資深外交官曾常駐多國，之前擔任過外交部歐洲司副司長、駐阿富汗特命全權大使、外交部幹部司副司長、駐羅馬尼亞特命全權大使、外交部機關及駐外機構服務中心主任；2021至2023年擔任外交部部長助理。

報導說，中國駐印度大使一職自前任大使孫衛東卸任以來，已空缺18個月，這是自1976年中印恢復互派大使以來出缺最久一次。

報導指出，由於當前印度正舉行大選，徐飛洪此時履新尤為受到關注。他行前接受中國官媒環球電視網（CGTN）專訪表示，將遵循兩國領導人之間的重要共識，聯繫印度各界朋友，真誠增進雙方的理解與信任，努力恢復各領域交流與合作。

報導說，2020年加萬谷（Galwan Valley）衝突之後，中印關係愈發緊張，嚴重影響了雙邊關係的正常發展。此後，儘管中印之間的分歧仍然存在，但雙方都主張透過政治途徑解決爭議，避免軍事對抗升級。

報導並提到，目前中國媒體在印度仍無常駐記者。2023年5月美國華爾街日報報導，當時新德里拒絕最後兩個中國官媒記者續簽簽證的申請。

同年5月31日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會答覆提問時表示，長期以來，中國媒體記者在印度遭受不公義、歧視性待遇。

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她說，2017年，印方毫無理由把中國駐印度記者簽證效期縮短為3個月甚至1個月；自2020年以來，印方拒絕審批中方記者赴印度常駐申請，導致中方駐印度記者從正常時期的14人銳減至只有1人。

2023年6月12日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上再次表示，印方目前仍未同意為中方最後一名駐印度記者延期簽證。新加坡聯合早報當時引述消息人士指出，在印度已經沒有中國媒體記者。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130510