馬爾地夫親中總統最後通牒 印度撤離所有駐軍

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（中央社記者林行健新德里10日專電）馬爾地夫媒體報導，印度政府已在馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）設下的期限之前，撤離了所有駐紮在馬爾地夫的印度軍事人員。

馬爾地夫媒體「太陽在線」（Sun Online）昨天引述總統府發言人華里德（Heena Waleed）報導，駐紮在馬爾地夫的印度軍事人員，已全數離境。

穆伊祖政治立場被視為親中、反印度。他去年當選總統之後，限印度政府在5月10日以前撤離所有軍事人員。

此前，印度政府在馬爾地夫派有將近90名印度軍事人員，協助馬爾地夫士兵使用及維護3個航空平台，分別是一架由印度政府提供的巡邏機，以及2架用於運載重症病患的直升機。

在穆伊祖以捍衛國家主權為由下逐客令之後，印度政府於3月12日撤出第一批軍事人員；5月6日，馬爾地夫政府宣布再有一批多達51人的印度軍事人員離開。

印度完成撤軍行動，正值馬爾地夫外交部長薩米（Moosa Zameer）訪問印度之際。

薩米於8日抵達印度訪問，9日會見印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），10日上午返回馬爾地夫。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）昨天在例行記者會上說，蘇杰生和薩米就雙邊關係的所有面向、區域安全議題，以及兩國之間的發展合作計畫，都進行了討論，印度方也強調了「近鄰優先」（Neighbourhood First）的政策。

賈斯瓦並證實，已有兩批印度軍事人員撤離了馬爾地夫，印度政府目前正在安排民間技術人員繼續協助操作這3個航空平台。他強調，這3個航空平台主要是為馬爾地夫人民提供人道援助與醫療服務。

馬爾地夫地處印度洋主要的航線位置，長年以來一直是印度與中國在區域角力的主要戰場。

穆伊祖上任後，除了要求印度撤軍、終結了與印度的水文調查合作之外，還與中國簽署無償軍事援助協定、把數個備受關注的基礎建設合約批給中國國有企業，這使得馬爾地夫與印度的關係陷入緊張。（編輯：高照芬）1130510