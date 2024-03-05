命令印度撤軍後 馬爾地夫與中國簽「軍事援助」協議

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（中央社馬爾地夫首都瑪萊5日綜合外電報導）馬爾地夫國防部今天表示，已和中國簽署一份「軍事援助」協議。這個幅員雖小但處於戰略位置的群島國家，先前下令印度駐軍撤離。

法新社報導，親中國的馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年靠著反印度的政見取得政權，他先前下令趕人後，約89名駐紮當地的印度軍事人員將於5月10日前全數撤離。

馬爾地夫國防部今天表示，昨天晚間已與北京簽署一份「就中國提供軍事援助達成的協議」，還說這份協議「無償」，不用付費或收費。此外並未提供進一步細節。

馬爾地夫國防部在社群媒體平台X的貼文中表示，這份協議是為了促進「更強健的雙邊關係」。

對於中國愈來愈常在印度洋展示勢力，以及在馬爾地夫和印度鄰國斯里蘭卡施展影響力，印度抱持懷疑態度。

馬爾地夫與斯里蘭卡這兩個南亞島國都處於關鍵的東西向國際海運航線中途位置，具有戰略地位。

馬爾地夫政府2月允許具爭議性的中國科研船「向陽紅3號」進入其水域，顯示馬爾地夫外交重心由其傳統捐助國印度轉向中國。

向陽紅3號原本要停靠斯里蘭卡，但在印度反對下遭到拒絕後，轉而來到馬爾地夫首都瑪萊（Male）。印度將這艘船視為間諜船。

馬爾地夫衛生部表示，中國還在3日捐贈了12輛電動救護車。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1130305