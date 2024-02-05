下令印度撤軍後 馬爾地夫親中總統矢言強化國軍

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（中央社瑪萊5日綜合外電報導）馬爾地夫新任總統穆伊祖繼1月下令印度駐軍撤離後，今天矢言強化國家軍隊，以捍衛廣大的海上領土。馬爾地夫雖為小國，但位居重要戰略位置，也有關鍵國際航運路線穿越。

法新社報導，穆伊祖（Mohamed Muizzu）在國會發表就任後首場演說時表示，他將推動規模不大的馬爾地夫國防軍（Maldivian National Defence Force）轉型為一支現代化軍隊，具備巡邏國家海域的能力。

過往印度認為馬爾地夫處於其影響力範圍內，並在當地駐有軍隊，負責操作3架海上偵察機。隨著立場親中的穆伊祖於去年9月當選總統，馬爾地夫轉為落入其最大外債債權國中國的勢力範圍。

穆伊祖今天重申，印度將自3月10日開始撤離駐軍，並在2個月內完成撤軍。他還說：「我相信馬爾地夫應該強化國軍在陸、海、空保衛國家的現代化能力。」

穆伊祖進一步表示，馬爾地夫國防軍很快將能在面積達到90萬平方公里的該國專屬經濟區（EEZ）海域24小時執行監視任務。

馬爾地夫上週指控印度海岸防衛隊闖入其專屬經濟海域的北部，還威嚇3艘馬國漁船。

穆伊祖今天指出，他已告知印度，將不會延長兩國在2019年達成、針對馬國全境1192座珊瑚礁島嶼進行聯合水道測量的協議。

穆伊祖儘管並未指明印度，但他指出，他不想讓「一個外國」擁有測量馬爾地夫海洋、海岸線及繪製相關地圖的權力。（譯者：張正芊/核稿：施施）1130205