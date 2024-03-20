印度洋地緣政治競爭升溫 印中爭奪影響力

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（中央社台北20日電）中國持續加強與印度洋國家的安全關係，近期派出代表團訪問馬爾地夫、斯里蘭卡和尼泊爾；分析認為，印度洋地緣政治競爭升溫，印度對此會感到擔憂，將試圖對抗北京。

中國國防部13日宣布，4日至13日間，共軍國際軍事合作代表團訪問馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾，就「共同關心的地區安全問題」與三國防務部門會談。另中國一艘研究船2月還訪問了馬爾地夫。

美國之音今天報導，相反地，在馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）要求下，印度開始撤出大約80名安全人員，這些人派駐馬爾地夫是操作直升機和其它飛機進行偵察或救援行動。

澳洲國立大學資深安全研究員布魯斯特（David Brewster）對美國之音說，中國一直在等待時機，在一些印度洋國家「加強其地位」，而不是重點培育同某個國家的安全關係。

布魯斯特說，近期的這些進展是北京和印度不斷爭奪影響力的一部分。特別是穆伊祖政府新上台，中國利用當前馬爾地夫讓（印度人走開）的情緒，把握機會增加其在印度洋的存在。

在印度方面，有分析認為，則會對中國增加在印度洋的存在感到擔憂，將試圖對抗北京企圖，可能加強與鄰國的交流。

印度觀察家研究基金會外交政策研究副總裁潘特（Harsh Pant）說，因若像中國如此大並有龐大資源與能力的國家在印度洋和南亞存在，印度的選項就會受限。

但印度仍採取了一些措施加強其在印度洋的存在並捍衛自己的利益。例如近期時候宣布計劃在印度拉克沙群島（Lakshadweep）最南端靠近馬爾地夫的米尼科伊島（Minicoy）建造新的海軍基地。

潘特表示，印度利用和美日等志同道合的民主國家的夥伴關係，也有辦法管理與鄰國的關係。

印度尼赫魯大學中國研究教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）則認為，印度及其盟友可能會增加印度洋的海軍艦艇數量，與地區國家進行一些海軍安排。未來在印度洋可能會看到一些低層次的衝突和對抗。

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馬爾地夫地處印度洋主要的航線位置，長年以來一直是印度與中國在區域角力的主要戰場。親中國的穆伊祖政府去年上任後，承諾結束馬爾地夫的「印度優先」政策。新德里和北京當局正在這個地區爭奪影響力。

馬爾地夫國防部近期宣布，與中國簽署無償軍事援助協定，以促進雙方軍事關係，另要求所有印度軍事人員都將在5月10日以前離開馬爾地夫。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130320