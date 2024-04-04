分析：習近平招手示好 印尼準總統不見得買單

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（中央社台北4日電）中共領導人習近平搶先邀請印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）到訪，意欲促進兩國的「全方位戰略合作」。但專家分析，印尼外交政策向來秉持不結盟，不太可能百分之百站在某一方。

德國之聲（Deutsche Welle）今天報導，普拉伯沃競選期間曾多次表明堅守印尼的不結盟立場，致力與中美保持良好關係，因與中國合作有助於他實現競選期間發展經濟的承諾。

另一方面，普拉伯沃也是印尼現任防長，與聞印尼與美國安全關係的深化，例如去年8月印尼和美國波音公司達成協議採購F-15戰機，11月亦與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）簽署國防合作協議。

即因如此，台灣政治大學東南亞研究中心執行長楊昊說，普拉伯沃受邀訪中，顯示新政府盼與周邊各國繼續合作，並了解各國對新政權的看法，但不表示印尼將在美中之間「選邊站」。

楊昊指出，如果印尼發現中國對於提供經濟資源說得多、做得少，雙方可能浮現矛盾，若印尼有意於印太多邊體系扮演積極角色，不希望中國繼續在區域內被視為麻煩製造者，就必須有效控管因中國而發生的危機。

他說，相較於中國踩到菲律賓在南海主權的痛處，印尼與中國沒有直接的領土爭端，因此未來在普拉伯沃執政的蜜月期，衝突可能不會立刻浮現。

楊昊指出，不過若是印尼看重的國家利益與主權受到威脅，普拉伯沃「軍人的本質」就會浮現，並採取行動「捍衛自己的國家」。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）研究員帕倫斯沃倫（Prashanth Parameswaran）則表示，對印尼來說，面對中國不僅需要與北京政府互動，也要與其他國家建立多元關係，並強化印尼本身的軍事與經濟能力。

帕倫斯沃倫說：「印尼面對的巨大難題是，要怎麼從中國那邊獲取最大的經濟利益，同時抵擋北京帶來的安全挑戰。」

他表示，不論是與中國合作發展基礎建設工程，或是因應南海議題，普拉伯沃要做的是「把機會最大化，把風險最小化」。

報導說，從過往紀錄與個人風格看來，有人把普拉伯沃視為民族主義者，並質疑他身為軍方領袖，以及在1998年印尼排華扮演的角色，因此他如今的言論與舉措，究竟多少將化為上任後的實質政策，值得觀察。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130404