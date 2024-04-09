王毅：中俄將進一步加強在國際舞台戰略合作

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（中央社台北9日電）中國外交部長王毅今天在北京與到訪的俄羅斯外長拉夫羅夫舉行工會談。王毅表示，中國作為俄羅斯的友好鄰邦和全面戰略夥伴，中俄將進一步加強在國際舞台上的戰略合作。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8日起展開兩天訪中行程。綜合陸媒澎湃新聞、香港經濟日報報導，王毅今天與他舉行工作會談時作了上述表示，並再次祝賀俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）連任。

王毅說，今年下半年開始，在中國和俄羅斯分別擔任上合組織和金磚國家主席國下，兩國將互相提供有力支持，加強多邊互動。

雙方並談到烏克蘭戰爭。王毅說，中方主張召開莫斯科和基輔政府都參加的「烏克蘭問題國際會議」。

拉夫羅夫在會後記者會表示，在兩國領導人帶領下，俄中全面戰略協作夥伴關係達到「前所未有的水準」，隨著蒲亭連任，全面加強兩國關係的政策連續性得到進一步保證。

對於烏克蘭戰爭，拉夫羅夫表示，他與王毅都認為先前關於烏克蘭的會議都無視俄羅斯利益，「這些會議都是失敗」。據稱雙方也同意針對歐亞安全舉行對話。

拉夫羅夫還說，會談期間也詳細討論了單邊制裁造成的具體經濟差距，雙方計畫在金磚國家和上合組織框架內解決有關問題，而王毅也確認6月將赴俄羅斯參加金磚國家外長會議。

拉夫羅夫還感謝中方對於3月22日莫斯科地區發生恐怖襲擊事件表達慰問，並支持俄羅斯的反恐行動。他強調，俄中兩國將持續合作，打擊恐怖主義。

拉夫羅夫此行正值美國連續針對「援俄」議題向中國發出警告以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）可能於近期訪問中國之際。

對於拉夫羅夫這次到訪，中國外交部表示，雙方將針對中俄建交75週年背景下雙邊關係發展、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見、協調立場。（編輯：周慧盈/邱國強）1130409