河北遷西老幹部舉報反被捕 縣委書記被查落馬

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（中央社台北9日電）中國河北省遷西縣退休老幹部馬樹山去年舉報縣委書記李貴富勞民傷財，卻遭逮捕起訴「誣告」，當時引發社會公憤。河北省紀委監委今晚通報，李貴富涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查。

根據通報，除了李貴富被查落馬，舉報事件涉及的22名相關責任人員，也被依紀依法處理。

但河北省紀委監委也指稱，馬樹山作為退休幹部「違反組織程序以匿名信方式反映問題」，他所屬的黨組織因此決定，對馬樹山的「錯誤行為」進行「批評教育」。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，李貴富生於1965年9月，曾任中共唐山市豐潤區委副書記、豐潤區長；遵化市委書記兼清東陵保護區黨工委書記；唐山市副市長；其後擔任唐山市人大常委會副主任，2022年10月兼任遷西縣委書記。

2023年12月，75歲的遷西縣農業農村局正科級退休幹部馬樹山，在舉報李貴富花費人民幣數千萬元從事形象工程，導致勞民傷財等問題後，反遭遷西縣公安局刑拘，之後更被遷西縣檢察院批捕並起訴，指控這位在地方以耿直廉潔聞名的「遷西好人」涉嫌誹謗罪和誣告陷害罪。

全案被媒體曝光後，引起社會輿論譁然，重創中國司法形象。中國最高人民檢察院遂會同河北省檢察機關審查核實，下令遷西縣檢察院以「不存在犯罪事實」對馬樹山撤回起訴。今年1月15日，遷西縣檢察院正式將馬樹山撤銷起訴，隨即釋放。

河北日報App今晚報導，由河北省紀委監委、河北省委組織部、政法委、省法院、省檢察院、省公安廳等組成的工作組在「國家有關部門指導」下展開全面調查後，查出3個方面的問題。

據報導，一是李貴富「不正確履行職責」，「應迴避未迴避，應報告未報告」；二是遷西縣公安局偵查取證不全面，刑事拘留措施適用不當；三是遷西縣檢察院錯誤作出批捕決定，錯誤提起公訴，未嚴格依法進行羈押必要性審查。

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為此，河北省紀檢監察機關依據相關的中共黨內條例及中國法規，決定對22名相關責任人員依紀、依法作出處理。同時，工作組對馬樹山反映的10個具體問題進行調查核實，「尚未發現存在其反映的問題」。

報導稱，馬樹山作為退休幹部「違反組織程序以匿名信方式反映問題」，他所屬的黨組織決定，對馬樹山的「錯誤行為」進行「批評教育」。同時，調查中發現李貴富「其他涉嫌嚴重違紀違法問題」，河北省紀委監委已對其立案審查調查並採取留置措施。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130409