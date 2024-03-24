中共中紀委：堅決糾治地方搞「新形象工程」

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（中央社台北24日電）中國不時發生地方政府在財政緊絀下，仍大搞形象工程勞民傷財事件。中共中紀委、中國國家監委近日發出工作提示，要求糾治地方基層搞非必要而形式隱蔽、巧立名目的「新形象工程」問題。

澎湃新聞今天報導，近日中國多地傳達有關中共中央紀委國家監委「關於堅決糾治部分地方基層搞『新形象工程』問題的工作提示」，當中提到要求深入基層查找是否有「新形象工程」問題。

根據部分地區的統一表述，「新形象工程」是指在地方財政吃緊下，仍然在搞「非必要、非急需項目」，而且「形式隱蔽、名目巧立」。

雲南德宏州紀委監委21日在官方網站公布，駐州委宣傳部紀檢監察組日前印發「關於堅決糾治『新形象工程』問題的工作提示」，督促各監督單位落實黨中央過緊日子的要求，堅決防範和糾治8類「新形象工程」問題。

該8類問題包括，建設沒有收益的民生項目，如在嚴重缺水地區以高成本建濕地公園，甚至過度舉債，占用教育、醫療、養老等民生資源。為追求短期拉動效益，盲目興建大型景觀項目，如「脫貧縣大肆舉債建旅遊區」、借新債還舊債維持日常運作，導致項目倒閉或爛尾。

其他問題包括不計成本跟風辦大型音樂節、以城市命名的論壇、旅發大會等。在數字化建設中重覆建設，「換一任領導換一個系統」。在創建文明城市中做表面工夫，耗費大量金錢進行統一商鋪招牌、修復牆面、建造牌樓等「面子工程」，甚至在負債累累下繼續借債「創城」。

其他問題還有建設豪華黨校，以黨建為擋箭牌搞展廳、做牌匾，在紅色教育活動上「追求奢侈享受」。

西雙版納州景洪市紀委市監委19日表示，景洪市紀委監委日前下發通知，糾治部分地方基層搞「新形象工程」問題，推動全市樹立正確政績觀、權力觀。

安徽蚌埠紀檢監察網18日也提到，會強化監督「新形象工程」問題。

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中國媒體以往不時報導地方政府缺錢下，仍大搞形象工程。如2020年曾被列為貧困縣的貴州省劍河縣，耗資人民幣8600多萬元（約新台幣3.74億元）建了世界最大苗族女神像。

今年初河北遷西縣退休老幹部馬樹山，因為實名舉報遷西縣委書記李貴富花人民幣數千萬元搞形象工程，遭當地公安檢察機關逮捕起訴。事件不但揭示地方政府搞形象工程勞民傷財，更被指司法不公。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130324