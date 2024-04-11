中國提出大規模設備更新目標：2027年投資增長25%

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（中央社台北11日電）中國正在大規模推動設備更新和消費品以舊換新，相關官員今天表示，中央與地方資金將有力支持行動方案，到了2027年，7大領域設備投資規模要較2023年增長25%以上；報廢汽車回收增加一倍，廢舊家電回收增長30%。

中國國務院新聞辦公室11日下午舉行國際記者會，介紹「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」。

據國新辦發布，中國國家發改委副主任趙辰昕指出，中國是機器設備、耐用消費品保有的大國。據有關機構測算，目前全社會設備現有資產淨值大約是人民幣39.3兆元（約新台幣175兆元，下同），其中工業設備資產大概是28兆元。

他說，中國工業機器人的保有量占全世界1/3，風電太陽能等新能源設備的裝機量連續多年都是全球第一，家電的保有量超過30億台，汽車的保有量超過3億輛。相關機構測算，中國每年工農業等重點領域設備投資更新需求在5兆元以上，汽車、家電換代需求也在兆元以上級別。所以說，大規模設備更新和消費品以舊換新市場空間是非常巨大的。

當被問及將安排多少資金預算支持大規模設備更新和消費品以舊換新，預計每年對國內生產毛額（GDP）的增長貢獻會有多大？趙辰昕說，中央投資、中央財政資金等對大規模設備更新和消費品以舊換新肯定是有資金支持的，而且支持會是有力度的。當前各地政府也都在認真研究，會結合各自財力的實際情況，拿出一定的資金給予支持。這個市場空間是非常巨大的，「對經濟增長的貢獻是不言而喻的」。

他並提出到2027年的一些具體目標：在設備更新方面，7大領域設備投資規模要較2023年增長25%以上，重點行業主要用能設備的能效要基本達到節能水準。報廢汽車回收量要比2023年增加大約一倍，中古車交易量要比2023年增長45%，廢舊家電回收量要比2023年增長30%左右。

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中國財政部經濟建設司司長符金陵表示，中央財政重點支持推動汽車以舊換新。對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，並購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予「定額補貼」，補貼資金由中央財政和地方財政按比例分擔。

他並表示，鼓勵有條件的地方統籌推進家電等耐用消費品以舊換新。中央財政將透過服務業發展資金支持展開現代商貿流通體系試點城市建設，支持完善家電等綠色回收體系，暢通家電更新消費循環，助力地方統籌推進家電等以舊換新。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1130411