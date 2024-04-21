官媒：中國不存在長期通縮基礎 要重視物價偏低

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（中央社台北21日電）中共官媒經濟日報（中國）今天發表文章說，價格指標屬經濟運行的落後指標。從基本面看，中國不存在長期通貨緊縮或通貨膨脹的基礎，但對中國物價水平低檔運行的問題需要重視，只是「影響不宜誇大」。

這篇署名「金觀平」、題為「我國不存在長期通縮基礎」的文章說，今年2月以來，中國消費者物價指數（CPI）年增率連續2個月為正，但3月份漲幅比2月份減少0.6個百分點，僅微增0.1%，第1季CPI年增率持平。物價漲幅自2023年以來處於低檔，引發一些人對中國經濟是否會陷入通縮的擔憂。

文章宣稱，當前中國物價低位運行「是結構性、階段性的，是多重因素疊加影響的結果」。從相關數據看，仍與經濟「回升向好運行態勢是一致的」，代表居民「消費需求恢復態勢沒有變」。

這篇文章又說，價格指標屬於經濟運行的落後指標。當前中國經濟「延續回升向好態勢」。下一階段，隨著基數效應逐步減弱，「商品和服務需求穩步恢復，市場信心不斷增強」，加上部分農產品價格到了調整轉折點，假日消費繼續帶動旅遊出行類消費價格回暖，預計CPI有望從低檔溫和回升。

文章提到，中國物價水平低檔運行，反映「有效需求不足、總供求恢復不同步」的問題。當前中國經濟持續回升向好的「基礎還不穩固」，主要體現在居民擴大消費「能力不足、意願不強」，房地產投資持續承壓，民間投資信心仍需提振，部分行業、中小企業和個體工商戶生產經營仍較困難等等。

文章提到，要更好地統籌消費和投資，進一步發揮消費基礎作用和投資關鍵作用，落實好近期推出的「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」行動方案，加快推動「超長期特別國債」等舉措落實。透過綜合運用「擴大需求、優化供給、深化改革、調節儲備」等措施，促進物價「運行在合理水平」。

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這篇文章聲稱，中國發展「具有堅實基礎、諸多優勢和巨大潛能，長期向好的趨勢不會改變」。當前，中國正處於「經濟恢復和產業轉型升級的關鍵期」，「供需條件有望持續改善，貨幣條件合理適度，居民預期穩定」。

文章最後說，從基本面看，中國「不存在長期通縮或通脹的基礎」，抵禦風險挑戰的「韌性和後勁充足」。對物價水平低檔運行的問題需要重視，但其「影響不宜誇大」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130421