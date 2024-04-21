港澳往來冷 港珠澳大橋開通5年使用不如預期

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（中央社台北21日電）港珠澳大橋開通5年來使用量一直不理想，由於港澳間來往在疫情後趨冷、口岸離市中心太遠，加上港車北上需擁有香港與中國牌照等因素，導致整體使用率不如預期。

美國之音21日報導，港珠澳大橋自2018年開通，但使用量一直不理想。即使去年開始實施「港車北上」跟「澳車北上」，令去年使用量破紀錄達到約227萬輛，但現實給人的感覺使用率仍偏低，甚至被稱為「鬼橋」。

報導指出，港珠澳大橋使用率不高的主因是港澳口岸離市中心太遠，交通配套也不理想。如澳門只有兩條接駁巴士，都會繞路才會到達口岸，即使搭計程車從市中心到口岸至少也要20分鐘。香港交通配套好一點，但從九龍市區到口岸至少也要30分鐘。

因工作需要常常往返澳門與香港的民眾張信偉表示，搭乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴），票價雖然只要船票的1/3，但路程卻更加麻煩。

若是搭船，他可以在船上睡飽再直接換地鐵回家，但若要搭金巴，需要先搭車到人工島口岸，在口岸大樓步行很久才能上穿梭巴士，搭40分鐘下車後，再轉乘其他巴士搭1小時才能回家。即使是直接駕車往返港澳兩地，路程也是遙遠又辛苦，因此他和同事仍是選擇坐船。

其次，香港和澳門間來往不如預期中的熱絡。根據香港政府入境事務處於今年3月29日發布的數據，復活節四天連假的首日，透過港珠澳大橋及港澳客輪碼頭離港人士約12萬人，比羅湖或落馬洲支線少3萬多人。同一天透過大橋及碼頭從澳門到香港的人數只有5.4萬人，不到總入境人數的15%。顯示往來港澳的人使用港珠澳大量者並不多。

且無論香港到澳門，或是澳門到香港旅遊，兩地對彼此的吸引力都大不如前。香港人更偏好到歐美日韓旅遊，或是到深圳廣東消費。澳門人在疫情後也習慣轉往中國，認為消費選擇多，價錢便宜，服務態度好，吸引力較香港更高。

報導指出，港珠澳大橋被稱為「鬼橋」的另一個原因是投資回報落差巨大。光是香港段就耗費港幣1177億元（約新台幣4889億元）。不僅與最初預期相比嚴重超支，使用量也不符預期。2019年車輛使用量只有152萬輛。

為了刺激使用量，2023年2月實施「澳車北上」，7月再實施「港車北上」。但「港車北上」申請人需要同時擁有香港與中國的駕駛牌照才能獲得批准，於是首輪申請人數雖達1.7萬，卻只有1600人獲批。

央視報導，截至今年3月11日，邊檢部門統計，完成港車北上邊檢備案的車輛為4.88萬輛。

根據香港政府為港珠澳大橋項目於2008年完成的可行性研究報告，指港珠澳大橋於開通初期，車流量估計為每日9200至1.4萬架次，即一年有335.8萬至511萬架次。

至於中長期大橋車流量的估算，三地聘請的顧問預測於2030年及2037年每日分別會有約2.91萬架次及約4.2萬架次行經大橋，即該年分別有約1062萬架次及1533萬架次行經大橋。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130421