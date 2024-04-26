中國地方政府節省開支 公務員喝水影印都要管

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（中央社台北26日電）在財政壓力漸大之際，「過緊日子」成了中國公務員、黨政機關的首要任務。外媒報導，近期多地政府發布通告要求節省，不但影印與列印用紙受到管制，連辦公室飲用水的消耗量也被要求降低。

在中國經濟陷入疲軟，地方財政吃緊之際，中國財政部於3月底發布通知，要求中央及地方政府財政落實「黨政機關習慣過緊日子」。隨後，各地方政府接連響應，發布了關於如何「習慣過緊日子」的詳細指示。

據華爾街日報報導，為了「節流」，各地方政府使出了渾身解數，今年以來至少已有21個省級政府削減了公務用車預算，日前貴州省省長承諾將省政府營運開支削減15%。

雲南省的一個地方政府統計局通知員工，夏季的空調溫度不得在攝氏26度以下。當地一家國有煉鐵廠的員工則被「敦促」減少飲用水的支出，嚴格控制各單位的瓶裝水消耗量，在去年總額人民幣27萬元（約新台幣121.5萬元）的基礎上減少30%。四川宜賓則要求官員用品質較差的紙張列印日常文件；內蒙古的政府機構被要求減少購買新設備，桌椅、電腦等物品應維修和重複使用。

甚至還有些地方傳出，要求政府幹部「以身作則」，不剩飯菜、減少出差。

報導引述新加坡國立大學（National University of Singapore）東亞研究所客座研究教授黃佩華（Christine Wong）表示，「這是在作秀，你看他們談這種小事，而他們本該集中精力解決大事，比如讓地方政府增加收入、減少債務」。

她說，「這裡省幾十億，那裡省幾十億」，與中國政府一年約人民幣28兆元的一般公共預算支出相比，這些數字簡直微不足道。

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她形容，這場節省運動的本質上是在向外界展現，「公部門正與大家甘苦與共，大家的收入都在減少，不得不少花錢。」

報導另引述皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員黃天磊（Tianlei Huang）觀察，許多地方政府花起錢來大手大腳，「因為它們長期以來不受任何硬性預算約束」，目前這些措施只能節省少量費用，從大局來看無足輕重，「政府仍然必須想辦法更妥善地利用資金」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130426