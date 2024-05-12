廣東梅大高速塌方48死 中國學者嘆重大事故相關討論不見了

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（中央社記者張淑伶上海12日電）廣東梅大高速公路1日塌方造成48人死亡的悲劇，但死難者名單未公布、陸媒不見追蹤報導。學者感慨，中國重大事故的法律責任等話題已從公共領域消失，私人事務卻越來越多被拉進公共領域檢視。

擅長調查報導的財新網，昨天撤下一篇特稿「梅大高速悲劇」。而其他的媒體，除了初期報導死傷情況、政府道歉外，在廣東省政府5日成立以省長為組長的調查評估組後，基本上也集體「失聲」。

一些中國的媒體人將此事件與2011年7月23日發生在溫州的高鐵追尾事故相比，當時溫州警方還公布39名死亡者名單。如今，中國調查報導的空間越來越小，災難新聞不公布死者名單也幾乎成為慣例。2022年5月湖南長沙樓房坍塌釀53死就沒有遇難者名單的報導，引發部分網友不滿，自發尋找這些人的身分。

梅大高速事故沒有遇難者名單，梅州市政府網站則是10日公布了5名在這次災害中擬列為「見義勇為」人員的名單，他們攔截了多量欲駛往塌方處的車輛，並救起多名傷員。

北京清華大學法律學者勞東燕今天在社群平台微博發文，儘管未點名具體事件，但她說，公共事件的事實越來越無從得知，重大事故頻出，是否涉及刑事責任或其他法律責任的追究等相關話題，完全從公共領域中消隱了，似乎這樣的事故僅僅是一場不幸或是天災。

她說，相反地，私人事務越來越多被拉入公共領域，在顯微鏡下細細加以察看，任何一點瑕疵都可能被上綱上線，「想想也是挺荒謬的」。

在財新網已經下架的特稿中，建築專家表示，發生如此大面積的塌方，首先要追問路基、邊坡穩定性是否存在問題。報導中並有專家根據此次塌方現場不同角度照片及衛星影像等資料，探討導致地基移動的可能原因，包括施工時是否將回填土壓實足夠等。（編輯：唐佩君）1130512